Saiba como praticar a sororidade

Para Mariana, sororidade pode ser sinônimo de solidariedade entre mulheres Crédito: unsplash

Sororidade é uma palavra capaz de promover grandes transformações com as pessoas com as quais nos relacionamos. Ela também muda nossa forma de ver as coisas. Como é uma palavra nova, novinha, que nem no dicionário ainda mora, vou correr o risco de afirmar que sororidade pode ser o contrário de rivalidade. Ou sinônimo de solidariedade. Mas é mais que tudo isso. Por trás de cada letra da palavra sororidade existe um chamado para repensarmos nossas atitudes em relação a todas as mulheres. Um chamado para nunca mais julgar porque a roupa é diferente daquilo que gostamos ou achamos adequado. Um chamado para tirar palavras como vadia, vagabunda e piranha do nosso vocabulário. Um chamado para deixar de olhar outras mulheres como rivais, e pensar nelas como irmãs.

Sororidade é a vacina contra o ódio às outras mulheres

Sororidade, então, é a união das mulheres em várias dimensões. É o companheirismo. Vem de sóror, que em latim significa irmã, parente de sangue, companheira. É um neologismo capaz de expressar a aliança entre as pessoas do gênero feminino. Uma palavra capaz de desmontar as crenças que foram construídas por alguns séculos, e que nos fez acreditar que outras mulheres são nossas rivais. A força da palavra é tanta que a cantora Valesca Popozuda refez a letra de sua música Beijinho no Ombro. Trocou versos como "Late mais alto que daqui eu não te escuto" por "Voa mais alto, agora as minas tão com tudo".

Mas vale ressaltar que não significa que temos que nos amar apenas pelo simples fato de sermos mulheres. E sim a não nos odiar pelo simples fato de sermos mulheres. Opiniões podem ser diferentes, respeito é bom e necessário, só não podem enfraquecer a aliança de gêneros.

E quando o assunto é mulher e deficiência?

As mulheres com deficiência no Brasil representam 26,5% da população. Ou seja: 25.800.681! Tá, 26 milhões. E que frequentemente somos vistas em nossa condição de deficiência, quase sempre dissociadas da nossa condição de mulher. É como se a deficiência se sobrepusesse ao gênero, como se o “ser mulher” entrasse como pormenor no nosso “corpo diferente”. Praticar a sororidade com as mulheres com deficiência é um pedido que faço para todos que me leem.

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