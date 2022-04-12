Receita de Páscoa: chocolate e afeto

Neste ano, a Páscoa vai ser diferente daquelas que passamos em isolamento Crédito: Olivier Schochlin

Tem cheiro de chocolate no ar! De forma contagiante, os ovos de chocolate dão vida ao que sentimos neste período. Algumas pessoas ignoram a importância do dia, mas eu adoro o clima de Páscoa, principalmente agora que já estamos vacinados e podemos – com cautela – deixar o aroma desta época nos inebriar.

Neste ano, a Páscoa será diferente daquelas que passamos em isolamento. A celebração em tempos de quarentena nos possibilitou entender bem mais o sentido da Páscoa. Reconhecer as injustiças e o quanto não temos controle sobre situações que a vida nos apresenta são alguns dos ensinamentos.

Um domingo de reflexões

Questionamentos, medos e angústias foram sentimentos que nos rodearam nos últimos tempos e o verdadeiro significado da Páscoa se fez presente em mim. Em nós? Ovos de chocolate, sim. Mas também reconhecer humildemente a finitude da vida parece ser uma lição para sempre aprendida.

A busca pelo respeito ao outro e ao bem comum são percepções que não podemos deixar escapar nesse dia. Em tempos de exageros, desvalorização da vida e egoísmo, preservar a liberdade e ter compaixão também são as melhores escolhas para um domingo de Páscoa.

É um momento de renovação, de passagem, uma oportunidade de repensar nossas ações e valores. Caminhar faz bem e exige esforço, no percurso observamos os ciclos que iniciamos e outros que encerramos.

Já escolheu qual o recheio dos ovos de chocolate?

São tantos exercícios da alma para praticar que fiquei na dúvida de qual ovo escolher para celebrar o dia. As opções são muitas. Então, fechei os olhos e decidi, quero um bem recheado de autenticidade, tolerância, afetos, direitos garantidos e liberdade para gerenciar a vida. De preferência que tenha um duo de sabores: amor e espiritualidade.