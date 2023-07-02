Pelos poderes de Grayskull! (Não custa tentar...)

Crédito: Amarildo

Devo admitir, publicamente, que as críticas construtivas que volta e meia faço por aí não têm valido de nada. Ninguém dá muita bola para os meus puxões de orelha, meus chutes na canela, meus beliscões na bunda. Dando de ombros, todos aqueles para quem aponto o dedo seguem caminhando e cantando e rindo de mim.

Um exemplo recente são as empreitadas educativas que levei a cabo em três ou quatro padarias da Capital. Uma tentativa buscando convencer o comerciante a otimizar o seu leque de ofertas de produtos, sem investimentos absurdos e com excelentes resultados financeiros para seus negócios. Além de garantir os aplausos entusiasmados da freguesia.

Era simples e rápida a minha aulinha cara a cara com os gerentes. Primeiro uma sacudida geográfica na memória deles sobre Vitória. Apertando a tecla do ensino primário relembrava a todos eles a situação geográfica da capital e traduzia a informação: “Nossa capital é uma ilha oceânica, como todos sabemos. E não estamos apenas cercados de água por todos os lados. Estamos cercados também por cardumes de belos e deliciosos camarões, vinte e quatro horas por dia, até o fim dos séculos, seculorum, amem. E apesar dessa realidade os senhores só tem a nos oferecer em suas vitrines e balcões pasteis de carne, queijo e palmito". Ficaram todos mudos e continuam a nos empurrar a mesma falta de imaginação diária.

Por conta dos meus insucessos eu já andava meio desanimado até que uma ideia, no primeiro momento absurda mas ao mesmo tempo tentadora, invadiu meus pensamentos. E se – não sou louco, sou apenas otimista – esse tal de He-Man não fosse apenas um herói de historieta infantil? Vai que nos confins do universo o grande herói da criançada seja um verdadeiro herói de verdade. E, se assim fosse, não me custaria pedir a ele uma forcinha.

A verdade é que eu preciso da ajuda de um ser muito poderoso, infinitamente invencível para dar um jeito, de uma vez por todas, na qualidade dos políticos atuais de nosso país. Ressalvando-se aqui as tais honrosas exceções. Já pensou que maravilha? Ah, meu Deus, quem me dera que num único grito de “pelos poderes de Grayskull!” ele enquadrasse esse montão de cavalgaduras e aproveitadores, e os transformasse em... mudos!

Toda essa turma cansada de guerra numa boca de siri eterna! Não é uma tentação? Nunca mais ouvir essa gente, no rádio, na televisão, tentando fazer a gente de bobo, enchendo nossos ouvidos com propostas imbecis ou do tipo “pra ver se cola”, usando sempre a mesma tecla do “primeiro eu, depois eu e assim por diante". Seria simplesmente o máximo. Para mim, só a ideia já é melhor que um sorvete de coco.