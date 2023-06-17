Mulher de Stênio Garcia pede desculpas por destempero com jornalista

Marilene Saade pediu desculpas pelo destempero Crédito: Reprodução @Mari_saade

Após não ter levado numa boa as críticas feitas pelo jornalista Léo Dias à harmonização facial do marido, Stênio Garcia, 91, Marilene Saade publicou uma nota oficial, escrita pelo advogado, com um pedido formal de desculpas pelo destempero.

"Uma vez que eles não possuem interesse em dar prosseguimento no assunto e com o intuito de apaziguar os ânimos alvoroçados da internet, serve a presente para pedir desculpas à audiência que tanto carinho sempre demonstrou com os artistas aqui citados. O SBT já prestou os devidos esclarecimentos sobre a harmonização facial do ator, divulgando as fotos reais", continuou.