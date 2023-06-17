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Após harmonização facial

Mulher de Stênio Garcia pede desculpas por destempero com jornalista

Marilene Saade publicou uma nota oficial, escrita pelo advogado, com um pedido formal de desculpas pelo destempero
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Junho de 2023 às 12:55

Marilene Saade
Marilene Saade pediu desculpas pelo destempero Crédito: Reprodução @Mari_saade
Após não ter levado numa boa as críticas feitas pelo jornalista Léo Dias à harmonização facial do marido, Stênio Garcia, 91, Marilene Saade publicou uma nota oficial, escrita pelo advogado, com um pedido formal de desculpas pelo destempero.
Na ocasião, ela disse que o programa estava destratando sua família e quis encerrar a entrevista. Conforme o comunicado, ela "reagiu de forma reativa, mas proporcional aos comentários destinados a ela e seu marido" feitos na atração. E salientou que ambos estavam cansados no dia do embate.
"Uma vez que eles não possuem interesse em dar prosseguimento no assunto e com o intuito de apaziguar os ânimos alvoroçados da internet, serve a presente para pedir desculpas à audiência que tanto carinho sempre demonstrou com os artistas aqui citados. O SBT já prestou os devidos esclarecimentos sobre a harmonização facial do ator, divulgando as fotos reais", continuou.
Segundo o casal, o alvoroço em torno da harmonização facial de Stênio "acabou gerando os comentários indesejados no referido programa e na internet".
Após a repercussão negativa até entre dermatologistas, a própria assessora do ator resolveu publicar um vídeo para mostrar que fora da televisão e dos holofotes, o rosto dele estaria 'normal'. "A gente está aqui com o Stênio na luz normal. Não tem nada daquilo que apareceu na televisão. Lá tinha refletor, colocaram maquiagem nele. Ele está com o rosto um pouco inchado por conta do remédio, mas ele está normal", disse ao se referir à participação dele no Fofocalizando (SBT).

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