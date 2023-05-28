Não vale a pena se amofinar. Deixa a vida te levar

Crédito: Amarildo

A vida aqui em nossa planície tem questões mais urgentes. E extremamente mais importantes. Por exemplo: até quando os supermercados vão continuar com a ardilosa e inusitada prática de anunciar ofertas de preços com todos – todos! – os produtos a não sei quanto e “noventa e nove centavos”? Esses gênios da lamparina inventaram uma nunca antes imaginada estratégia: um idêntico e estranho marketing coletivo celebrado entre concorrentes, num mesmo momento e numa mesma praça. Viu só porque não lhe sobra tempo para investigar quem foi que ligou pro celular do papa Francisco na hora da homilia?

É preciso ir a fundo em problemas imensamente mais cruciais. Por exemplo: o Brasil tem cerca de 60 mil vereadores. O que fazem, o que pensam, que ideias aproveitáveis eles têm? Eu não sei. E não adianta perguntar a eles porque eles driblam mais que o Vini Jr. Faz-me lembrar um velho dito popular: “99,9% dos homens dão uma má reputação ao resto”.

Você acredita que quem ensina seus filhos a falar palavrão a toda hora é a molecada da rua, acertei? Desculpe, mas o buraco é mais embaixo. Mais em cima, quero dizer. Bem mais em cima. Quem fala palavrão pra quem quiser ouvir sem a menor cerimônia sempre que algum repórter lhes empurra um microfone são, ninguém mais, ninguém menos que Bolsonaro e Lula. Parece que frequentaram o mesmo boteco da esquina.

Imagino que você, mulher moderna, gostaria muito de dar uma renovada em seu armário, mas não está tendo cabeça pra cuidar melhor de si mesma. Eu entendo. Tá muito difícil levar a vida adiante. É o aquaviário, de um lado, que tenta chegar à baía remando, é a pergunta que não quer calar: o que Janja foi fazer na reunião do G7? E a falta de um relógio de ponto acaba deixando uma imensa dúvida no ar: quem trabalha mais? Presidente, senador, deputado, vereador ou surfista? Ah, minha gente, são muitas perguntas sem respostas, muitas as promessas, muitos engana-neném, muitas quase-certezas. Como diriam os presidentes boca-suja: tá fo%#&!!