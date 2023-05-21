Muito prazer, meu nome é Paul... Paul Newman

Crédito: Amarildo

Pelas estradas da vida segue caminhando a humanidade. E nelas percebe-se claramente a coexistência entre duas correntes humanas distintas: a dos que querem saber tudo e mais um pouquinho do mundo e da vida e a dos que não movem uma palha para conhecer um palmo a mais do mundinho em que vivem.

São pessoas que adoram o tempero da avó, mas não suportam a ideia de entrar numa cozinha. Preferem o fast-food por ser mais rápido e não dar trabalho. Talvez você saiba onde fica a Pedra dos Dois Ovos, ali junto do Penedo. Elas nunca ouviram falar nisso e dão de ombros pra você.

Esse desinteresse cultural agasalha milhares de jovens que vivem só de olho nas novidades do mercado. Mercado musical, tecnológico e das roupas de grife fake. Não têm a menor ideia de quem foi Florentino Avidos. Não conhecem os desenhos e os óleos de Wagner Veiga, a obras naif de Angela Gomes, não sabem quem é Kleber Galveas. Nunca ouviram falar em Arthur Moreira Lima.

Mas ninguém como eles sabe das manhas de um computador. Ao contrário de nós, os mais antigos, que apanhamos um bocado diante de todas as modernas traquitanas. Mas, devagarinho, buscamos aprender sempre. Eles arrebentam, como ninguém, quando o assunto é telefone celular, pets, patins, bikes, breganejos, jeans estropiados, unhas decoradas, sobrancelhas redesenhadas e são brilhantes nas mais incríveis manobras, montados numa moto barulhenta. Não se acham cobras. Têm linguagem própria. Eles apenas “mandam bem”, como dizem. E nós, firmes na garupa, mandando mal. Mas de solavanco em solavanco vamos sacando uma coisa aqui e outra ali. Nós vivemos de braços dados com a curiosidade. E assim, devagar e sempre, seguimos aprendendo.

A maioria dos mais jovens não vê utilidade nenhuma em conhecer as obras de Humberto de Campos. Quem sabe se lessem a coleção Conselheiro XX talvez se animassem um pouco Se perguntados sobre a importância que teve para os capixabas a Fortaleza de São João ou quem foram os grandes artistas do teatro, do cinema, se já ouviram falar dos grandes compositores nacionais, dos nossos renomados arquitetos, depois de uma risadinha, possivelmente dirão :“Tá de sacanagem comigo?”

No mais são pessoas alegres, ótimas criaturas para se conviver. São simpáticas, divertidas e amigáveis. Veja o que me aconteceu outro dia. Frequento semanalmente uma Loteca na Praia do Canto. Faço lá as minhas apostas e tenho a simpatia das mocinhas que me atendem. Trocamos algumas palavras e algumas piadinhas quando não há mais apostadores por perto. Pois muito bem, um belo dia disse-me uma delas: “A gente se vê todas as semanas e até hoje eu não sei o nome do senhor.” Resolvi brincar com ela: “Meu nome é Paul Newman “. E esperei por uma sonora gargalhada. Mas ela aprendeu rápido e foi em frente: “Não vai levar o bolão da quina, seu Paul Newman?” Por um milésimo de segundo tive a certeza de que ela me achava tão bonito quanto o famoso astro de Hollywood. Tadinho de mim. Ela nunca havia ouvido falar do bonitão. Nem dele e nem de nenhuma das grandes e inesquecíveis estrelas do cinema mundial.