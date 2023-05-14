A grande falha na mais primorosa criação do universo

Crédito: Amarildo

Agnósticos têm na ponta da língua a lista das maiores invenções do ser humano. O fogo, a pólvora, a bússola, o telefone, o computador, as naves espaciais... há uma prateleira cheia de notáveis inventos a serem lembrados sem muito pensar.

Muito embora eu não tenha sido muito claro no título acima, na verdade eu queria mesmo é me referir a esta inigualável invenção divina chamada mãe. Sim, o nosso primeiro amor nestas paragens terrenas. Ela que nos deu o primeiro abraço, que — exagerada que só — nos cobriu de beijos e carinhos sem ter fim e nunca mais largou do nosso pé.

E foi assim que viemos ao mundo, presenteados com essa figura multiúso que nos deu de mamar, trocou sem cansar nossas centenas de fraldas, sorrindo sempre ao nos banhar e tentando fazer nos nossos ainda ralos cabelos a linda chuquinha com a qual ela sempre havia sonhado.

Mãe, sem microfone e sem palco, nos encantava, nos fazia sorrir, nos fazia adormecer felizes. Foi ela a nossa primeira e inigualável cantora. Desafinadas, muitas delas, mas mesmo assim traziam até ao colo o sono manso de que precisávamos.

Fomos crescendo, aprendendo com elas a assoar o nariz, a dar descarga no vaso, a comer de tudo, a raspar o prato, a rezar antes de dormir. E então, maiores um pouco, era chegada a hora das primeiras aulas de comportamento. Do certo e do errado. Aprendemos com ela a respeitar os mais velhos, a não bater no irmãozinho, a não dizer nome feio, a andar de bicicleta... você se lembra quem era a única pessoa do seu mundinho que se abaixava para soprar o arranhão em seu joelho, quando o Mertiolate da época ardia mais do que merecíamos? Só ela. Ninguém mais.

Mas eis que chega a hora dos pequenos castigos. Era preciso preparar a gente para o mundo. E então nos obrigava a sentar no assoalho, olhando para a parede, para aprender que não devíamos fazer coisas erradas. E quando choramingávamos um “pode sair?”, ela fazia das tripas coração para ser firme na resposta: “Enquanto ficar perguntando vai continuar aí”.

E a recíproca? O que você me diz? Acha que um beijinho ao chegar da rua, um buquê de flores nos aniversários, no dia das mães e mais uma lembrancinha no Natal está de bom tamanho? É, acho que todos os filhos pensam assim mesmo. E não os culpo por isso. A culpa é única e exclusivamente da forma incompleta com que as mães nos foram entregues. Todas elas vieram sem bula! Uma falha imperdoável! Vejam que absurdo! Nem uma linha sequer pra dizer o que é uma mãe e informar os cuidados necessário para dar a ela uma vida mais feliz e duradoura.