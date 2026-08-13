Quanto custa a fila preferencial?

A lei chama de pessoa idosa tanto quem enfrenta limitações severas de mobilidade quanto o sexagenário que corre ultramaratonas, escala montanhas ou apresenta condição física superior à da maioria dos passageiros que aguardam na fila comum.





As filas preferências, todavia, não são gratuitas. E não falo aqui no sentido de que alguém, necessariamente, teria que pagar ou gastar uma quantia para que outros tenham privilégio, mas sim de que este privilégio tem um valor econômico mensurável, na exata medida em que representa uma vantagem ou benefício a determinados grupos de pessoas.





A fila preferencial gera conforto, reduz o tempo de espera, facilita a acomodação da bagagem de mão e aumenta a probabilidade de o passageiro encontrar livre o compartimento acima de seu assento.





A demonstração mais clara de que essa vantagem tem valor está na existência de consumidores dispostos a pagar por ela.





Mas qual seria esse valor? Quanto valem as filas preferenciais, qual seria o total em reais da perda de oportunidade econômica em simplesmente conferir esses benefícios a grupos aleatórios de pessoas, e não apenas àquelas com dificuldade de deslocamento ou movimentação? Aqui segue uma proposta de estimativa: valem em torno de R$ 1 bilhão por ano, apenas no Brasil.





As próprias companhias aéreas comercializam produtos que incluem embarque antecipado. A LATAM oferece assentos diferenciados, como o LATAM+, que combinam localização privilegiada, mais espaço e embarque nos primeiros grupos comerciais.





A GOL vende o GOL+ Conforto, que reúne mais espaço, bagageiro exclusivo e prioridade no check-in e no embarque. A Azul oferece o Espaço Azul, com distância maior entre as poltronas, prioridade para embarcar e desembarcar e preferência para acomodar a bagagem a bordo.





Os preços variam conforme a rota, o horário, a ocupação do voo e a antecedência da compra. Em simulações de viagens nacionais, esses produtos podem facilmente custar algo próximo de R$ 120 por trecho, embora o valor possa ser menor ou maior em cada operação.