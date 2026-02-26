Marcelo Pacheco Machado
Marcelo Pacheco Machado
É advogado. Doutor e Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo (USP)

Financiamento particular no crédito imobiliário: o freio do CNJ

Em vez de restringir a solução a um grupo específico, o STF tende a reafirmar que qualquer entidade financeira pode celebrar contrato particular de financiamento imobiliário, com a garantia prevista na lei

Vitória
Publicado em 26/02/2026 às 03h45


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.