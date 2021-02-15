Empresa privada: a força propulsora da economia chinesa

China é um país com uma economia pujante, altamente industrializado, com gigantescas empresas privadas Crédito: Pixabay

Desta feita, para ressaltar a força da iniciativa privada – como fator de desenvolvimento econômico e social – reporto-me ao milagre econômico chinês, no qual se verificou a mais rápida ascensão econômica da história da humanidade. Quem poderia imaginar que em pouco mais de quatro décadas aquele imenso país, pobre, fechado e atrasado se transformaria na segunda potência econômica do mundo?

A revolucionária mudança, realizada por Deng Xiaoping, ex-secretário geral do PC chinês (1978/1992), se deu quando aquele líder político constatou a fragilidade econômica da ideologia comunista de Mao Tse-Tung. Percebeu que uma sociedade igualitária, sem classes sociais, baseada na propriedade comum não poderia prosperar – e só uma economia de mercado, estimuladora da capacidade humana, do talento e da ambição, poderia tirar a China da pobreza e do atraso.

E o que vemos hoje com a abertura econômica da China? Um país com uma economia pujante, altamente industrializado, com gigantescas empresas privadas (nacionais e multinacionais), edifícios luxuosos, grifes famosas, uma infinidade de empresários bilionários e um considerável aumento do padrão de vida, do consumo e da empregabilidade.

Esse é o ponto: não fosse a força propulsora da empresa privada a China jamais teria chegado à situação atual! E hoje, os analistas econômicos já projetam para o final desta década a China como a maior potência econômica do planeta (estive lá e pude ver a dinâmica daquela economia).

Levo ao leitor esse revolucionário caso de sucesso, não como admirador da ditadura “comunista/capitalista” praticada na China, mas especificamente para enfatizar os grandes resultados produzidos pelas empresas privadas diante da ineficácia e das mazelas que permeiam as estatais.

Ao compararmos as insuperáveis riquezas naturais do Brasil , a nossa gigantesca extensão territorial e baixa densidade populacional, com a escassez de recursos naturais da China e sua gigantesca população de 1,4 bilhão de habitantes, fica fácil perceber porque o nosso país precisa urgentemente das reformas e das privatizações.

E isso é primordial. Não só para o país sair desta crise, mas principalmente para tomar o rumo do desenvolvimento econômico e social.