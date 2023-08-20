Aquaviário: Grande Vitória recebe um grande presente neste domingo

Barco do Aquaviário na Baía de Vitória Crédito: JV Andrade/Ales

Após um período sem escrever para jornal devido a tratamento de saúde – felizmente recuperada –, volto a ocupar este espaço para expressar minha satisfação diante da boa notícia que recebi. Trata-se de evento, cuja grande importância para a nossa Capital, não poderia deixar de ser compartilhado com os leitores de A Gazeta: a inauguração do aquaviário, marcada para este domingo (20)

Como estudioso das questões urbanas, muitos foram os artigos publicados neste espaço nos quais defendi medidas em prol da mobilidade na Grande Vitória. Além das seis faixas de tráfego na Terceira Ponte (obra em andamento) , da sua ligação direta com a Reta da Penha – não se concretizou – e de boas ciclovias, como a da Avenida Rio Branco e a da Av. Vitória, vejo a volta do sistema aquaviário como um grande presente para a nossa região metropolitana. Não só para os moradores de Vila Velha e Cariacica, como também para os da Capital.

Com efeito, diante da minha perseverança na defesa do aquaviário, essa auspiciosa notícia me é muito gratificante.

Importante lembrar, todavia, a necessidade de medidas adicionais a fim de possibilitar que o novo meio de locomoção venha estar integrado a outros modais, além da tarifa já integrada ao Transcol , como também táxis e Uber. Além disso, que haja um estudo para a concessão de espaços adequados para instalação de lojinhas e/ou quiosques voltados para atender as demandas de conveniência dos passageiros durante a espera para embarque.

Por outro lado, vale lembrar que Vitória é uma das mais belas capitais do país, dispõe de praias maravilhosas, de importantes monumentos históricos (é a terceira capital mais antiga do Brasil) e está localizada em posição privilegiada para atendimento ao fluxo turístico, tanto para deslocamento aéreo como terrestre, razões que a fazem reconhecida como um importante polo turístico do Brasil – atributos que poderiam ser mais bem aproveitados. Faltava o aquaviário.

Outro ponto indispensável nesses tempos de tanta violência em que vivemos é a previsão para que os terminais ofereçam também a necessária segurança policial. Isso hoje é de grande importância.