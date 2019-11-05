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Fresquinho e versátil

O linho é um tecido chique e descolado; saiba como usar

Luciana Almeida dá dicas de looks para compor com esse tecido que ela acredita ser "a cara do país tropical"

Públicado em 

05 nov 2019 às 10:36
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Luciana Almeida dá dicas de looks para compor com peças de linho Crédito: Reprodução/ Instagram @vintagefashionvibes
O linho é um tecido ideal para quem vive em um país tropical como o nosso. Por ser de fibra natural, ele nos dá a liberdade de usá-lo durante o dia, de forma confortável e fresca. Além disso, é superchique para qualquer hora do dia, desde a modelagem mais simples até a mais complexa.
Uma composição que adoro é a calça de cintura alta misturada a camisetas e camisas de botão ou tops. Elas ficam perfeitas com flat ou tênis no fim de semana. Já para o “look escritório”, os saltos dão um ar mais sofisticado. Opte pelas “naked sandals” para deixar a produção mais limpa. Uma dica legal é sempre deixar o peito do pé aparente, para alongar a silhueta.
Outro truque de styling para tirar a carinha de séria do tecido é acrescentar acessórios descolados, seja uma bolsa mais despojada, como essa que estou usando de bambu (foto), ou até mesmo com um mix de tornozeleiras divertidas.
Vocês gostam?.

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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