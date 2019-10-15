Luciana Almeida
É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Netiqueta: elegância nas redes sociais

A etiqueta digital  a soma de vários comportamentos adequados ao mundo virtual

Publicado em 15/10/2019 às 12h51
Redes sociais: como se comportar no ambiente virtual?. Crédito: Unsplash
A etiqueta digital ou “netiqueta” é a soma de vários comportamentos adequados ao mundo virtual que devem ser considerados e respeitados quando desejamos uma comunicação assertiva e de qualidade.

Separei minhas opiniões sobre algumas dúvidas que recebo para esclarecer ou ampliar o pensamento sobre os comportamentos mais recomendados para utilizar com elegância as redes sociais: seja educado e respeitoso sempre; conheça e entenda o funcionamento e as regras do grupo antes de disparar mensagens; não repita mensagens; tenha atenção ao marcar alguém em uma foto - a pessoa marcada pode não gostar -; preserve a privacidade e use o sistema de mensagens privadas para enviar algo pessoal; evite compartilhar correntes: pessoas que têm o hábito de se fazerem presentes por meio do envio de correntes são, geralmente, rotuladas como chatas ou “sem noção”; evite entrar em assuntos polêmicos, pois essas discussões não edificam e acabam em brigas recheadas de insultos desnecessários; trate as suas diferenças e problemas pessoais em outro canal de comunicação: é muito deselegante enviar indiretas, além de não garantir que a pessoa em questão entenda o recado. Prefira uma conversa franca e direta.; use o critério: “isso me representa?” ou “gostaria de receber esta mensagem?”; seja, no ambiente virtual, coerente com a sua real personalidade e o seu comportamento.

Até a próxima!

