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Situação delicada

Não compre briga

Dificilmente conheceremos, detalhadamente, todos os lados da questão. Por isso, qualquer julgamento pode ser precipitado.

Públicado em 

09 dez 2019 às 11:39
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Não compre briga Crédito: Freepik

PERGUNTA: LANA

"Estou em uma situação delicada: a minha melhor amiga parou de falar com um pequeno grupo de amigas. Agora ela acha que eu também devo me afastar. Não sei como agir."
Bom de briga é aquele que cai fora. Aja com bom senso. Se tem uma coisa que aprendi foi não comprar briga. Já vi muita gente brigando feio e reatando a convivência numa boa, deixando os “partidários” totalmente constrangidos. Com cara de tacho, como dizia a minha avó. Aliás, coisa normal essa de brigar e “desbrigar”, né? Quem nunca? Em minha opinião, estranho não é brigar e sim permanecer brigado. Quando existe um conflito, um rompimento, quem está ao redor deve fazer um movimento em direção à paz, mas se não for possível resolver a questão, entregue ao tempo e vá viver a sua vida. Dificilmente conheceremos, detalhadamente, todos os lados da questão. Por isso, qualquer julgamento pode ser precipitado. Exponha a sua opção de não se envolver na questão e mantenha o relacionamento com as pessoas normalmente. Isso não é deslealdade com os nossos amigos, é uma prova de maturidade emocional. Até a próxima!

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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