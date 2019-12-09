Não compre briga

Bom de briga é aquele que cai fora. Aja com bom senso. Se tem uma coisa que aprendi foi não comprar briga. Já vi muita gente brigando feio e reatando a convivência numa boa, deixando os “partidários” totalmente constrangidos. Com cara de tacho, como dizia a minha avó. Aliás, coisa normal essa de brigar e “desbrigar”, né? Quem nunca? Em minha opinião, estranho não é brigar e sim permanecer brigado. Quando existe um conflito, um rompimento, quem está ao redor deve fazer um movimento em direção à paz, mas se não for possível resolver a questão, entregue ao tempo e vá viver a sua vida. Dificilmente conheceremos, detalhadamente, todos os lados da questão. Por isso, qualquer julgamento pode ser precipitado. Exponha a sua opção de não se envolver na questão e mantenha o relacionamento com as pessoas normalmente. Isso não é deslealdade com os nossos amigos, é uma prova de maturidade emocional. Até a próxima!