"All white", por Luciana Almeida . Crédito: Unsplash

PERGUNTA: HILDA



"Minha cor preferida é o branco. Adoro usar roupas dessa cor mesmo sabendo que não é o ideal para quem está fora de forma. Gostaria de algumas dicas para conquistar um visual elegante"



Adoro branco. É uma cor que ilumina, transmite elegância, leveza e tranquilidade. Mesmo quando a combinação é mais despojada, jeans e camiseta, conseguimos um visual refinado e moderno ao mesmo tempo. Quanto a questão de ser uma cor que não favorece a quem está acima do peso, é uma simples questão de modelagem. Nesses casos, a dica é investir em estruturas mais soltas e evitar as peças muito justas.

Por ser um tom neutro, o branco aceita várias parcerias. Combinar com acessórios pretos é um clássico. Mas, é possível deixar a criatividade direcionar o estilo e combinar o seu visual branco com várias cores. Um sapato e uma bolsa com cores fortes e diferentes transmitem modernidade. Com bolsa e sapatos em tons de nude você ganha um “ar” mais sofisticado. As possibilidades são tantas que sugiro que você pesquise na internet sobre looks brancos, tenho certeza que você se surpreenderá com combinações que você nunca imaginou experimentar. Esta é uma pesquisa que indico também para os homens, existem composições de looks masculinos incríveis “all white”.

Em minha opinião, por ser o Brasil um país tão solar, acho que usamos pouco branco. Deveríamos usar mais esta cor.

Até a próxima!

