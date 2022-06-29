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Lista tríplice

Veja quem Bolsonaro escolheu como desembargador do TRF2

Três nomes, entre eles um procurador da República do MPF no ES estavam no páreo. Tribunal federal abarca Rio de Janeiro e Espírito Santo

Publicado em 29 de Junho de 2022 às 11:56

Públicado em 

29 jun 2022 às 11:56
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves

Presidente Jair Bolsonaro escolhe Wanderley Sanan Dantas para o TRF2
Presidente Jair Bolsonaro escolhe Wanderley Sanan Dantas para o TRF2 Crédito: Reprodução/Diário Oficial da União
O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), escolheu o procurador regional da República Wanderley Sanan Dantas, da Procuradoria Regional da República da 2ª Região, para atuar como desembargador no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abarca Rio e Espírito Santo. O decreto com a nomeação foi publicado nesta quarta-feira (29).
O procurador da República Júlio de Castilhos, que atua no MPF-ES, também estava no páreo. Ele é o procurador regional eleitoral no estado.
Wanderley Dantas não foi o mais votado na lista tríplice eleita pelo TRF2. Na verdade, ficou em terceiro lugar, com 26 votos. Júlio de Castilhos obteve 27. A procuradora regional da República Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula liderava a lista, com 30 votos.
Bolsonaro poderia escolher qualquer um dos três.
A vaga é destinada a um membro do Ministério Público, pela regra do Quinto Constitucional. Um quinto dos membros do tribunal deve ser composto por egressos do MP e da advocacia.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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