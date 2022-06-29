Veja quem Bolsonaro escolheu como desembargador do TRF2

O presidente da República, Jair Bolsonaro
(PL), escolheu o procurador regional da República Wanderley Sanan Dantas, da Procuradoria Regional da República da 2ª Região, para atuar como desembargador no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abarca Rio e Espírito Santo. O decreto com a nomeação foi publicado nesta quarta-feira (29).
Wanderley Dantas não foi o mais votado na lista tríplice eleita pelo TRF2. Na verdade, ficou em terceiro lugar, com 26 votos. Júlio de Castilhos obteve 27. A procuradora regional da República Maria Helena de Carvalho Nogueira de Paula liderava a lista, com 30 votos.
Bolsonaro poderia escolher qualquer um dos três.
A vaga é destinada a um membro do Ministério Público, pela regra do Quinto Constitucional. Um quinto dos membros do tribunal deve ser composto por egressos do MP e da advocacia.