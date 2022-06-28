Procurador do MPF no ES disputa vaga de desembargador. Bolsonaro vai decidir

O procurador regional eleitoral do Ministério Público Federal (MPF)
no Espírito Santo, Júlio Cesar de Castilhos Oliveira Costa, foi o segundo mais votado em lista tríplice para a escolha de um novo desembargador para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que abarca Rio de Janeiro e Espírito Santo.
A vaga é destinada a um membro do Ministério Público, pela regra do Quinto Constitucional – um quinto dos membros do Tribunal deve ser formado por egressos do MP e da advocacia. Júlio de Castilhos é o único membro de primeira instância na corrida.
A lista foi eleita pelo próprio TRF2, como manda a regra, e ficou assim:
Cabe ao presidente da República, Jair Bolsonaro
(PL), escolher um deles. Bolsonaro pode optar por qualquer dos três, não necessariamente deve apontar a mais votada.
Júlio de Castilhos já foi chefe do MPF no Espírito Santo, no biênio 2015-2017. Formou-se em Direito na Uerj. Antes, fez Engenharia de Metalurgia pelo Instituto Militar de Engenharia (IME).
Ele está no MPF desde 2006 e no MPF-ES desde 2008. Também foi auditor fiscal da Receita Estadual em Minas Gerais, analista de câmbio e capitais estrangeiros do Banco Central e promotor de Justiça no Ministério Público do Espírito Santo.
O Congresso Nacional aprovou o aumento do número de vagas de desembargador nos Tribunais Regionais Federais. O TRF2, por exemplo, vai passar de 27 para 35 membros.