Tribunal de Justiça do ES elege advogados candidatos a desembargador no dia 17

Tribunal de Justiça tem 30 vagas de desembargador, uma delas sem titular Crédito: Carlos Alberto Silva

Tribunal de Justiça do Espírito Santo deve eleger na sexta-feira (17), em sessão extraordinária, a lista tríplice da qual vai sair o novo desembargador ou nova desembargadora da Corte.

O presidente eleito do Tribunal, Fábio Clem de Oliveira, toma posse nesta quinta-feira (16).

Ele afirmou à coluna que é "quase certo" e "há movimentações" para que a eleição da lista ocorra a partir das 14h de sexta, em sessão extraordinária, a primeira a ser presidida por ele e a última do ano antes do recesso do TJES, que começa na segunda-feira (20).

Inicialmente, a previsão é que isso ocorresse apenas no ano que vem

A vaga de desembargador é destinada a um membro da advocacia. Há seis candidatos, eleitos por advogados no dia 13:

ELISA GALANTE 2.885 votos

2.885 votos VINICIUS PINHEIRO DE SANT'ANNA 2.226 votos

2.226 votos ANDERSON PEDRA 2.213 votos

2.213 votos ALEXANDRE PUPPIM 2.073 votos



2.073 votos RAPHAEL CÂMARA 2.047 votos

2.047 votos SAMIR NEMER 1.856 votos



Os desembargadores do Tribunal de Justiça vão votar, abertamente, e escolher três. A decisão final cabe ao governador Renato Casagrande (PSB).

Como a coluna mostrou , Elisa Galante é procuradora municipal, efetiva, em Presidente Kennedy, tem a vantagem de ser a preferida da advocacia, um recado que pode impactar os desembargadores;

Raphael Câmara é figura conhecida no Pleno, advoga para a Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages);

Samir Nemer foi secretário de Governo na primeira gestão de Casagrande, algo que pesar a favor na escolha do governador, se ele integrar a lista, e até já nesta etapa;

Anderson Pedra é procurador do Estado, advoga na esfera privada e é professor;

Alexandre Puppim foi professor universitário, conselheiro da OAB estadual e é vice-presidente da Comissão de Direito Societário da OAB-ES;