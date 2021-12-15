Tribunal de Justiça do ES elege advogados candidatos a desembargador no dia 17

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo
deve eleger na sexta-feira (17), em sessão extraordinária, a lista tríplice da qual vai sair o novo desembargador ou nova desembargadora da Corte.
O presidente eleito do Tribunal, Fábio Clem de Oliveira, toma posse nesta quinta-feira (16).
Ele afirmou à coluna que é "quase certo" e "há movimentações" para que a eleição da lista ocorra a partir das 14h de sexta, em sessão extraordinária, a primeira a ser presidida por ele e a última do ano antes do recesso do TJES, que começa na segunda-feira (20).
Inicialmente, a previsão é que isso ocorresse apenas no ano que vem
A vaga de desembargador é destinada a um membro da advocacia. Há seis candidatos, eleitos por advogados no dia 13:
Os desembargadores do Tribunal de Justiça vão votar, abertamente, e escolher três. A decisão final cabe ao governador Renato Casagrande
(PSB).
Como a coluna mostrou
, Elisa Galante é procuradora municipal, efetiva, em Presidente Kennedy, tem a vantagem de ser a preferida da advocacia, um recado que pode impactar os desembargadores;
Raphael Câmara é figura conhecida no Pleno, advoga para a Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages);
Samir Nemer foi secretário de Governo na primeira gestão de Casagrande, algo que pesar a favor na escolha do governador, se ele integrar a lista, e até já nesta etapa;
Anderson Pedra é procurador do Estado, advoga na esfera privada e é professor;
Alexandre Puppim foi professor universitário, conselheiro da OAB estadual e é vice-presidente da Comissão de Direito Societário da OAB-ES;
Vinicius Sant'Anna foi professor universitário e assessor de gabinete de desembargador, de 2002 a 2008, no próprio TJES.