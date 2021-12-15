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Sexta-feira

Tribunal de Justiça do ES elege advogados candidatos a desembargador no dia 17

Seis advogados disputam uma cadeira na Corte. Pleno do Tribunal vai escolher três e a decisão final cabe ao governador Renato Casagrande (PSB)

Públicado em 

15 dez 2021 às 20:25
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - Editoria: Política - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ
Tribunal de Justiça tem 30 vagas de desembargador, uma delas sem titular Crédito: Carlos Alberto Silva
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo deve eleger na sexta-feira (17), em sessão extraordinária, a lista tríplice da qual vai sair o novo desembargador ou nova desembargadora da Corte.
O presidente eleito do Tribunal, Fábio Clem de Oliveira, toma posse nesta quinta-feira (16).
Ele afirmou à coluna que é "quase certo" e "há movimentações" para que a eleição da lista ocorra a partir das 14h de sexta, em sessão extraordinária, a primeira a ser presidida por ele e a última do ano antes do recesso do TJES, que começa na segunda-feira (20).
Inicialmente, a previsão é que isso ocorresse apenas no ano que vem
A vaga de desembargador é destinada a um membro da advocacia. Há seis candidatos, eleitos por advogados no dia 13:
  • ELISA GALANTE 2.885 votos
  • VINICIUS PINHEIRO DE SANT'ANNA 2.226 votos
  • ANDERSON PEDRA 2.213 votos
  • ALEXANDRE PUPPIM 2.073 votos
  • RAPHAEL CÂMARA 2.047 votos
  • SAMIR NEMER 1.856 votos
Os desembargadores do Tribunal de Justiça vão votar, abertamente, e escolher três. A decisão final cabe ao governador Renato Casagrande (PSB).
Como a coluna mostrou, Elisa Galante é procuradora municipal, efetiva, em Presidente Kennedy, tem a vantagem de ser a preferida da advocacia, um recado que pode impactar os desembargadores;
Raphael Câmara é figura conhecida no Pleno, advoga para a Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages);
Samir Nemer foi secretário de Governo na primeira gestão de Casagrande, algo que pesar a favor na escolha do governador, se ele integrar a lista, e até já nesta etapa;
Anderson Pedra é procurador do Estado, advoga na esfera privada e é professor;
Alexandre Puppim foi professor universitário, conselheiro da OAB estadual e é vice-presidente da Comissão de Direito Societário da OAB-ES;
Vinicius Sant'Anna foi professor universitário e assessor de gabinete de desembargador, de 2002 a 2008, no próprio TJES.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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