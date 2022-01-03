Eleições: o ano de 2022 começou há mais tempo no ES

Diretor-presidente do DER, Luiz Cesar Maretto, vice-governadora Jacqueline Moraes, governador Renato Casagrande e secretário Álvaro Duboc Crédito: Helio Filho/Secom ES

Quem pergunta ao governador Renato Casagrande (PSB) se ele vai disputar a reeleição, ouve como resposta que isso somente vai ser decidido nos próximos meses. Quem presta atenção a como ele trata outros temas, como o que já foi feito ou que deve ser realizado no último ano do governo tem, não sem razão, a impressão de que a resposta é sim.

Em uma das últimas entrevistas coletivas concedidas no ano passado, leia-se no dia 28 de dezembro, o governador convidou a imprensa para falar sobre um plano de logística a ser anunciado pelo Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES).

No gabinete do chefe do Executivo estadual estavam o diretor-presidente do DER, Luiz Cesar Maretto, diversos técnicos do departamento, a vice-governadora, Jacqueline Moraes (PSB), e o então secretário de Planejamento, Álvaro Duboc, que foi deslocado para a pasta de Governo

O plano de logística foi mencionado, trata-se do aporte de cerca de R$ 1,5 bilhão a ser feito em estradas do Espírito Santo nos próximos anos. O dinheiro é fruto de um empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Se alguém entrasse por engano na entrevista, no entanto, poderia se confundir e achar que tratava-se da retrospectiva 2021. Casagrande aproveitou para mostrar números de obras feitas ou planejadas pelo DER e ainda anunciar outras ações para 2022.

E se o ano passado era pré-eleitoral, este já está com a eleição batendo à porta. O governo diz que uma coisa não tem a ver com a outra, então deve ser uma grande coincidência que o valor em investimentos, no geral, não apenas do DER, a ser realizado pelo estado em 2022 seja 40% maior que o orçado em 2021, como a coluna já mostrou

Como anunciou a chegada do dinheiro do empréstimo via BID, a coluna quis saber como os investimentos vão ser feitos este ano. O Tesouro Estadual vai arcar com a maior parte? Ou vamos contratar dívidas?

"De 70% a 80% dos investimentos são com recursos próprios", garantiu Casagrande.

Ele, Maretto e Duboc ressaltaram que o Espírito Santo consegue empréstimo porque tem equilíbrio fiscal.

Equilíbrio fiscal e investimentos com recursos próprios. Termos muito usados em 2014 pelo então candidato ao governo Paulo Hartung (na época filiado ao MDB), que afirmava que eram esses predicados que faltavam à primeira gestão de Casagrande.

"Em 2019, o senhor colocou claramente as metas: manter a gestão fiscal equilibrada, o que começou em 2012 (no primeiro governo do socialista), com a nota A do Tesouro Nacional, mas o equilíbrio fiscal não pode ser um fim em si mesmo", afirmou Duboc, olhando para o governador.

"O baixo nível de endividamento nos permite contratar empréstimos", emendou o secretário, em resposta a questionamento da coluna. "Com nota A, a taxa de juros é menor e é um banco de fomento", ressaltou Maretto.

O empréstimo com o BID, para intervenções viárias, deve render obras em até seis anos, com concentração maior nos primeiros três. O pagamento ao banco começa apenas em 2029 e segue até 2044.

O fato é que, numa campanha à reeleição, o discurso do candidato é mais ou menos no tom que Casagrande adota hoje, de elencar os feitos da gestão e comparar com o governo do antecessor (se este não for um aliado).

O governador dia sim, dia também, diz que na administração Hartung os investimentos foram reduzidos e os serviços públicos, como a segurança, afetados para pior.

OS ADVERSÁRIOS

O ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido) está em busca de uma sigla. Não encontrou portas abertas no PL, partido do presidente Jair Bolsonaro , de quem é fã.

Em 2018, Manato perdeu ainda no primeiro turno a corrida pelo governo do estado, mas ficou em segundo lugar e tem estreitado laços com profissionais da segurança pública, surfando na mesma base eleitoral do presidente da República.