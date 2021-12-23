Outdoor em homenagem a Bolsonaro vira abrigo para pessoas em situação de rua no ES

Outdoor em homenagem a Jair Bolsonaro vira abrigo para pessoas em situação de rua em Vila Velha. A imagem é desta terça-feira (22) Crédito: Leitor da coluna

Um outdoor que, originalmente, trazia os dizeres "agradeço aos capixabas que lutam contra a corrupção" e uma foto do presidente Jair Bolsonaro (PL) agora serve de abrigo para pessoas em situação de rua em Vila Velha

Em setembro de 2020, um outdoor igualzinho era ostentado na então sede do Partido Social Liberal (PSL) do município canela-verde, na Praia da Costa. Bolsonaro foi eleito pelo PSL, em 2018, mas saiu do partido no final de 2019.

Outdoor em homenagem a Bolsonaro afixado em local que era a sede do PSL de Vila Velha, na Praia da Costa. A imagem é de 1º de setembro de 2020 Crédito: Letícia Gonçalves

A lona passou a ser usada por pessoas em situação de rua que se abrigam em um trecho da Terceira Ponte, ainda na Praia da Costa, conforme um leitor da coluna flagrou nesta terça-feira (22).

A sede do PSL vilavelhense também mudou. No local, agora funciona um estúdio de tatuagens.

ALMOÇO CANCELADO

O líder do governo Renato Casagrande (PSB) na Assembleia Legislativa, Dary Pagung (PSB), chamou os colegas deputados para um almoço com o chefe do Executivo estadual, mas o encontro teve que ser remarcado.

Dary enviou, no dia 16 de dezembro, uma mensagem no grupo "Deputados 2019-2023" informando que "amanhã o governador convida para um almoço às 12h no Palácio Anchieta".

O almoço, logo, ocorreria no dia 17, sexta-feira, mas acabou cancelado.

DEPOIS DO RECESSO

"Em relação ao almoço, o que ocorre é que a mensagem foi a título de consulta sobre a disponibilidade dos parlamentares. Considerando já estar dentro do período de recesso, muitos já retornaram para suas bases eleitorais no interior e sugeriram que fosse agendado para o retorno (do recesso), em fevereiro", afirmou Dary Pagung à coluna.

Deputados, não somente os da base aliada, e integrantes do governo afirmam que nem todo mundo iria ao Palácio, de qualquer forma. Sergio Majeski, que é do partido do governador, mas está de saída da sigla, por exemplo, não marcaria presença.

Mas o cancelamento deu-se mais pelo convite ter ocorrido em cima da hora, em meio ao recesso parlamentar, do que devido a rusgas com Casagrande.

Não há nova data marcada para o almoço.

TRIOS ELÉTRICOS CONTRATADOS POR R$ 1 MILHÃO

Prefeitura da Serra concluiu um pregão eletrônico, um modelo de licitação, para alugar trios elétricos "que serão utilizados em diversos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer".

O resultado foi publicado no diário oficial do município na última sexta-feira (17): a Mega Eventos e Estruturas Ltda arrematou dois lotes. Os valores somam R$ 987.880 mil, ou seja, quase R$ 1 milhão, cifra que chamou a atenção.

A secretaria de Turismo e Cultura da Serra, comandada pelo vice-prefeito, Thiago Carreiro (Cidadania), afirmou, por meio de nota enviada à Gazeta, que "só há custo para a Secretaria de Turismo se o serviço for utilizado. Ou seja, a prefeitura fez apenas o mecanismo legal para, caso haja, a contratação dos equipamentos seja realizada. Porém, até o momento, não há previsão dessas contratações para eventos em geral".

Carreiro foi às redes sociais contra-atacar: "A oposição tenta enganar as pessoas dizendo que o dinheiro da saúde está sendo usado no turismo e isso é uma grande mentira! O orçamento público é dividido por secretarias e ações, a maior parte fica com Saúde, Educação, Assistência mas, mesmo em menor quantidade, existe, sim, recurso para a Cultura e para reviver o Turismo que sofreu tanto na pandemia", afirmou.

DIÁRIA DE R$ 10 MIL

"Vale ressaltar que nenhum real foi gasto com trio! O que a Secretaria de Turismo tem é a possibilidade de uso, só paga se usar. Uma diária de um trio está na faixa de R$ 10 mil", complementou o secretário e vice-prefeito.

Considerando esse valor, a secretaria teria que usar um trio elétrico por 100 dias para chegar ao quase R$ 1 milhão autorizado na licitação.

O calendário religioso pode ajudar. Tem festa dos Reis Magos; de São Sebastião; de São Pedro; de São José de Anchieta; de Nossa Senhora do Rosário; de Nossa Senhora da Conceição; de São Benedito ...

CORONEL NA DEFESA

O coronel da reserva da Polícia Militar Oberacy Emmerich Junior, que era secretário de Defesa Social de Itapemirim, comandada pelo prefeito Thiago Peçanha (Republicanos), está de volta ao Executivo estadual.

Ele foi nomeado no cargo comissionado de gerente do Centro Integrado de Operações e Defesa Social, vinculado à Secretaria de Segurança Pública do governo Renato Casagrande (PSB).

O militar já comandou a PM, no governo Paulo Hartung (então filiado ao MDB). Também teve passagem pela Secretaria de Trânsito e Defesa Social de Vila Velha, entre 2017 e 2020, na gestão de Max Filho (PSDB). O coronel assumiu o cargo em Itapemirim em fevereiro de 2021.

"É O COSTUME"

Durante a prestação de contas aos vereadores na tarde desta terça-feira (22), o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), foi questionado pela vereadora Camila Valadão (PSOL) sobre o motivo de comparecer à Câmara Municipal apenas uma vez este ano, sendo que a Lei Orgânica prevê a prestação de contas semestral. Ele não respondeu à parlamentar, mas respondeu a A Gazeta.

É bem verdade que Pazolini não foi chamado à Câmara em outra ocasião. Ele apontou que, por "costume", foi lá uma vez só.

"O costume da Casa era esse e nós respeitamos o costume, mas não tem problema nenhum, podemos fazer (duas prestações de contas por ano), estamos dispostos a isso (...) O costume é uma fonte do Direito.Qual o costume da Casa? A prestação de contas anual. Não fui eu que criei o costume, por isso fizemos agora. Temos que respeitar a independência do Legislativo, não vou vir aqui pressionar vereador", afirmou.

Nem para ser pressionado. O prefeito tem ampla base na Câmara de Vitória e não passou por apuros para responder perguntas, muitas vezes apenas elogios, dos parlamentares. Uma das funções do Legislativo é fiscalizar o Executivo.

"QUE SE VACINE IMEDIATAMENTE"

Ainda em entrevista a A Gazeta, Pazolini fez um apelo para que quem não se vacinou apareça para tomar as doses contra a Covid-19.

"Fazer esse apelo à pessoa que, eventualmente, não tiver se vacinado: por favor, nos procure, procure a secretaria de saúde. Nós estamos com postos volantes de vacinação, estamos vacinando de livre demanda (sem agendamento) quase todos os dias, temos vacinas disponíveis. Quem não se vacinou, essa população remanescente, que se vacine imediatamente", convocou.