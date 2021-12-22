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Cofres públicos

Servidores da Assembleia do ES não vão receber abono

Lei federal proíbe a concessão de reajustes e outros benefícios até 31 de dezembro, mas alguns funcionários da Casa tinham a expectativa de contar com o pagamento em janeiro

Públicado em 

22 dez 2021 às 13:07
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Fachada da Assembleia Legislativa do ES
Assembleia Legislativa do Espírito Santo fica em recesso de 23 de dezembro até 1º de fevereiro Crédito: Arquivo
Como a lei federal 173/2020 proíbe a concessão de reajustes salariais e aumento de gastos com pessoal até 31 de dezembro de 2021, já era esperado que servidores do governo do estado não recebessem abono. E não vão receber mesmo.
Há exceções, como a verba extra que alguns profissionais da Educação vão receber, com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para o cumprimento de outra determinação legal.
No geral, no entanto, servidores não devem receber abono. O Tribunal de Contas (TCES) até já alertou os municípios quanto a isso.
Os servidores da Assembleia Legislativa também não vão contar com o benefício este ano. Alguns estavam na expectativa de haver a concessão de abono com previsão de pagamento em janeiro, para driblar a proibição constante na lei 173.
Não vai rolar. De acordo com a assessoria de imprensa do presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), não vai ter pagamento de abono mesmo. Nem em dezembro nem em janeiro.
Em 2020, os servidores também não tiveram o reforço no contracheque.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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