Casagrande não vai se encontrar com Marina Silva no ES

A deputada federal eleita por São Paulo Marina Silva e o ex-presidente Lula em ato pela democracia em São Paulo Crédito: Ricardo Stuckert/Divulgação

Marina é um dos reforços no palanque do petista, que ganhou adesões dos mais diversos espectros políticos, do fundador do partido Novo, o banqueiro João Amoêdo, ao líder do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, Guilherme Boulos (PSol).

No Espírito Santo, o governador Renato Casagrande (PSB) também montou uma frente ampla, que inclui a Rede de Marina Silva, federada com o PSol, e o PP, partido que integra a base de Bolsonaro.

Mas, na quinta-feira, o socialista não vai se encontrar com a ex-ministra.

De acordo com a assessoria da campanha do candidato à reeleição, houve um conflito de agendas. Quinta é o dia do debate entre Casagrande e o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) na Rede Gazeta . O governador vai passar o dia se preparando para o confronto.

Outra apoiadora de Lula , a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que disputou a Presidência da República no primeiro turno, já gravou vídeo pedindo votos para o governador do Espírito Santo. Assim como Marina, ela tem percorrido o país com o petista. Mas, desta vez, não vem ao Espírito Santo.

A estratégia, de acordo com o coordenador da campanha de Lula no Espírito Santo, Genivaldo Lievore (PT), é que Marina fale ao eleitorado evangélico – ela é da igreja Assembleia de Deus – e às mulheres.

Marina vai participar de uma celebração ecumênica às 17h30. Já às 19h, vai integrar um ato político a favor da democracia. Os dois eventos, segundo Lievore, vão ocorrer na Praça dos Desejos, no bairro Santa Helena, em Vitória.

CASAGRANDE E LULA

Quando o então candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) esteve no Espírito Santo, em setembro, Casagrande também não se encontrou com ele.