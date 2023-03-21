Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Por dois anos

Aliado de Casagrande vai comandar Associação dos Municípios do ES

Luciano Pingo (sem partido), prefeito de Ibatiba, encabeça a chapa única registrada para comandar a Amunes. Ele vai suceder Victor Coelho, de Cachoeiro, correligionário do governador

Publicado em 21 de Março de 2023 às 18:22

Públicado em 

21 mar 2023 às 18:22
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Os prefeitos de Iconha, Gedson Paulino, de Ibatiba, Luciano Pingo, e de Pancas, Sidiclei Andrade, registram chapa para comandar a Amunes
Os prefeitos de Iconha, Gedson Paulino, de Ibatiba, Luciano Pingo, e de Pancas, Sidiclei Andrade, registram chapa para comandar a Amunes Crédito: Divulgação/Amunes
Ok. Dificilmente um prefeito não alinhado ao governador Renato Casagrande (PSB) presidiria a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), afinal, quase não há prefeito que faça oposição ao chefe do Executivo estadual. Lorenzo Pazolini (Republicanos), de Vitória, até recentemente poderia ser assim identificado, mas já se aproximou do socialista.
Luciano Pingo (sem partido), de Ibatiba, é quem vai comandar a Amunes no biênio 2023/2025. A entidade é a mais importante entre as instâncias de representação dos municípios, faz a interlocução com o governo estadual, com a Assembleia Legislativa e outras instituições.
Pingo é aliado de primeira hora de Casagrande, esteve ao lado do governador na campanha de 2022, mesmo quando o Pros, partido que o prefeito presidia no Espírito Santo na época, pendia para o palanque de Audifax Barcelos devido a costuras nacionais.
Agora, encabeça a única chapa inscrita nesta terça-feira (21), último dia do prazo, para administrar a associação dos municípios. Ele já é o vice-presidente. A eleição e a posse vão ocorrer no próximo dia 31.
À coluna, o prefeito de Ibatiba disse que o Palácio Anchieta não interferiu na construção da chapa. "Foi construção nossa, dos 76 prefeitos e das duas prefeitas. Sem interferência", asseverou.
Um dos critérios para a definição do presidente, segundo Pingo, foi a busca por alguém que não vá disputar as eleições municipais de 2024. O prefeito de Ibatiba já está no segundo mandato consecutivo à frente da cidade, logo, atende ao requisito.
O atual presidente da Amunes é o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, correligionário de Casagrande. Ele até poderia tentar a reeleição para seguir no comando da associação.
Mas, ainda de acordo com Pingo, deve contribuir de outra forma, alocado em alguma diretoria da entidade, por exemplo.
"A prioridade (da gestão da Amunes) vai ser defender os interesses dos municípios. As prefeituras têm muitas responsabilidades, mas o dinheiro fica na esfera federal", apontou o futuro presidente da Amunes.
"O recurso que chega para comprar merenda escolar, por exemplo, é insuficiente para se manter uma alimentação de qualidade nas escolas. O governo federal, agora, aumentou a verba. Mas temos outros gargalos, como a falta de médicos para atender no interior do Espírito Santo. Esperamos que com o Mais Médicos (programa do governo federal) melhore. O Icepi, do governo estadual, já ajuda", complementou o futuro presidente da Amunes.
Ele elogiou o governo Casagrande em diversos momentos da entrevista.
SEM SALÁRIO
Quem preside a Amunes não recebe salário. As prefeituras associadas pagam uma taxa anual para manter a entidade. Pingo, atual vice-presidente, não soube precisar o valor da contribuição.
A CHAPA
  • Luciano Pingo (sem partido), prefeito de Ibatiba – presidente
  • Sidiclei Andrade (PDT), prefeito de Pancas – vice-presidente
  • Gutim (PSB), prefeito de Marilândia – secretário
  • Gedson Paulino (Republicanos), prefeito de Iconha – tesoureiro

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Disputa pela Prefeitura da Serra pega fogo e tem até "banana" na Assembleia

As ausências sentidas em evento emblemático com Pazolini em Vitória

E Armandinho Fontoura, hein? Três meses depois, segue preso

Casagrande foi contra federação com PT, mas apoia união do PSB com PDT

Quem perde e quem ganha com a rejeição do Escola sem Partido em Vitória

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Ibatiba Renato Casagrande Amunes Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera
Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas sobre namoro: 'Seguir em frente não é falta de amor'
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados