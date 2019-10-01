A cidade de Vitória registrou menos dias chuvosos em 2019 do que no ano passado, de acordo com o Observa Vix. Segundo o portal, os oito primeiros meses deste ano tiveram 87 dias com alguma chuva, enquanto que no mesmo período de 2018 foram 116.
Os meses com mais chuvas em 2019 foram março e agosto, com 16 e 15 dias chuvosos, respectivamente.
A baixa precipitação em abril foi determinante para que ocorressem menos dias chuvosos. Neste ano, esse mês registrou apenas quatro datas chuvosas, sendo que no ano passado foram 24.
