A cidade de Vitória registrou menos dias chuvosos em 2019 do que no ano passado, de acordo com o Observa Vix. Segundo o portal, os oito primeiros meses deste ano tiveram 87 dias com alguma chuva, enquanto que no mesmo período de 2018 foram 116.



Os meses com mais chuvas em 2019 foram março e agosto, com 16 e 15 dias chuvosos, respectivamente.