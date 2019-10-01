Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Vitória tem menos dias chuvosos em 2019

O mês mais seco foi abril, que teve apenas quatro dias com  chuva em 2019 contra 24 em 2018

Vitória
Publicado em 01/10/2019 às 06h00
Atualizado em 01/10/2019 às 06h00
Chuva em Vitória: primeiros oito meses foram mais secos. Crédito: Gazeta Online
Chuva em Vitória: primeiros oito meses foram mais secos. Crédito: Gazeta Online

A cidade de Vitória registrou menos dias chuvosos em 2019 do que no ano passado, de acordo com o Observa Vix. Segundo o portal, os oito primeiros meses deste ano tiveram 87 dias com alguma chuva, enquanto que no mesmo período de 2018 foram 116.

Os meses com mais chuvas em 2019 foram março e agosto, com 16 e 15 dias chuvosos, respectivamente.

A baixa precipitação em abril foi determinante para  que ocorressem menos dias chuvosos. Neste ano, esse mês registrou apenas quatro datas chuvosas, sendo que no ano passado foram 24.

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.