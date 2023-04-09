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Leonel Ximenes

Vitória será a capital da Justiça Eleitoral duas vezes neste ano

TRE-ES está preparando dois grandes eventos para agosto e setembro

Públicado em 

09 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do ES na Enseada do Suá Crédito: Carlos Alberto Silva
Vitória foi escolhida para sediar dois eventos nacionais da Justiça Eleitoral. Os encontros, que serão organizados pelo TRE-ES em agosto e setembro, servirão para indicar os rumos dos Tribunais Regionais Eleitorais sobre temas como educação política, incentivo à votação e planejamento para as eleições de 2024.
Em agosto, entre os dias 17 e 19, o TRE-ES receberá o 82º Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), que reunirá presidentes de TREs, diretores-gerais, assessores de comunicação e servidores da Justiça Eleitoral, que farão a apresentação de boas práticas e debaterão ideias e soluções para as eleições de 2024.
Em setembro, entre os dias 27 e 29, é a vez do XX Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais (Codeje), com as presenças de diretores, vice-diretores, coordenadores e assessores de comunicação das Escolas Judiciárias Eleitorais, responsáveis por propor ações para o estímulo do voto e da participação política.
A realização dos encontros foi uma iniciativa do presidente do TRE-ES, desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que também estendeu o convite a vários ministros do STF, STJ e TSE. O último Coptrel realizado no Espírito Santo foi em 2009. E o último Codeje ocorreu em 2019, ambos sediados em Vitória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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