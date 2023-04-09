Vitória será a capital da Justiça Eleitoral duas vezes neste ano

Vitória foi escolhida para sediar dois eventos nacionais da Justiça Eleitoral. Os encontros, que serão organizados pelo TRE-ES
em agosto e setembro, servirão para indicar os rumos dos Tribunais Regionais Eleitorais sobre temas como educação política, incentivo à votação e planejamento para as eleições de 2024.
Em agosto, entre os dias 17 e 19, o TRE-ES receberá o 82º Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), que reunirá presidentes de TREs, diretores-gerais, assessores de comunicação e servidores da Justiça Eleitoral, que farão a apresentação de boas práticas e debaterão ideias e soluções para as eleições de 2024.
Em setembro, entre os dias 27 e 29, é a vez do XX Colégio de Dirigentes das Escolas Judiciárias Eleitorais (Codeje), com as presenças de diretores, vice-diretores, coordenadores e assessores de comunicação das Escolas Judiciárias Eleitorais, responsáveis por propor ações para o estímulo do voto e da participação política.
A realização dos encontros foi uma iniciativa do presidente do TRE-ES, desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que também estendeu o convite a vários ministros do STF
, STJ e TSE. O último Coptrel realizado no Espírito Santo foi em 2009. E o último Codeje ocorreu em 2019, ambos sediados em Vitória.