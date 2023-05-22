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Leonel Ximenes

Vitória no ranking de saneamento de capitais: bom agora, melhor em 2027

Cesan promete, para daqui a quatro anos, universalização do serviço de coleta e tratamento do esgoto nos municípios da Região Metropolitana

Públicado em 

22 mai 2023 às 13:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Estação de tratamento Mulembá
Estação de tratamento de esgoto Mulembá, no bairro Joana d'Arc, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe) divulgou dados de cobertura com serviços de água e esgoto em 11 capitais brasileiras referentes ao ano de 2022 (https://aesbe.org.br/novo/aesbe-divulga-dados-de-cobertura-de-agua-e-esgotamento-sanitario-em-capitais-brasileiras-referente-ao-ano-de-2022/). Vitória, atendida pela Cesan, figura entre as cidades com melhores índices: 100% da população tem acesso ao abastecimento com água tratada e 91% contam com serviços de coleta e tratamento do esgoto.
De acordo com o Marco Regulatório do Saneamento, na Capital o serviço de coleta e tratamento de esgoto é considerado universalizado, pois já está disponível para mais de 90% da população.
Além de Vitória, apenas outras três capitais figuram na lista da Aesbe com serviços de esgotamento sanitário universalizados. Curitiba, onde 99,98% da população tem acesso ao serviço; Goiânia, com 96,31% e Distrito Federal, com 92,31%.

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Vitória tem 876 mil metros de redes, sete reservatórios com capacidade para mais de 20 milhões de litros de água e 52 estações de bombeamento, que distribuíram 3,5 bilhões de litros de água para a população em 2022.
A capital capixaba conta também com 541 mil metros de redes, quatro estações de tratamento e 61 estações de bombeamento que coletaram, trataram e devolveram limpo ao ambiente 1,8 bilhão de litros de esgoto, configurando-se na contribuição mais significativa para a despoluição e preservação da Baía de Vitória.
Segundo o presidente da Cesan, Munir Abud, em três anos a empresa vai alcançar a universalização dos serviços de coleta e tratamento do esgoto em todos os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória.
“Vitória se destaca no cenário nacional do saneamento devido aos investimentos que estamos fazendo nos serviços de água e esgoto na cidade. Temos R$ 4,3 bilhões para investir até 2027. Estamos dando ritmo às obras e vamos atingir índices de universalização com coleta e tratamento do esgoto nos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória até 2026 e em todos os municípios onde atuamos até 2030”, explica.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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