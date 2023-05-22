Vitória no ranking de saneamento de capitais: bom agora, melhor em 2027

De acordo com o Marco Regulatório do Saneamento, na Capital o serviço de coleta e tratamento de esgoto é considerado universalizado, pois já está disponível para mais de 90% da população.
Além de Vitória
, apenas outras três capitais figuram na lista da Aesbe com serviços de esgotamento sanitário universalizados. Curitiba, onde 99,98% da população tem acesso ao serviço; Goiânia, com 96,31% e Distrito Federal, com 92,31%.
Vitória tem 876 mil metros de redes, sete reservatórios com capacidade para mais de 20 milhões de litros de água e 52 estações de bombeamento, que distribuíram 3,5 bilhões de litros de água para a população em 2022.
A capital capixaba conta também com 541 mil metros de redes, quatro estações de tratamento e 61 estações de bombeamento que coletaram, trataram e devolveram limpo ao ambiente 1,8 bilhão de litros de esgoto, configurando-se na contribuição mais significativa para a despoluição e preservação da Baía de Vitória.
Segundo o presidente da Cesan
, Munir Abud, em três anos a empresa vai alcançar a universalização dos serviços de coleta e tratamento do esgoto em todos os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória.
“Vitória se destaca no cenário nacional do saneamento devido aos investimentos que estamos fazendo nos serviços de água e esgoto na cidade. Temos R$ 4,3 bilhões para investir até 2027. Estamos dando ritmo às obras e vamos atingir índices de universalização com coleta e tratamento do esgoto nos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória
até 2026 e em todos os municípios onde atuamos até 2030”, explica.