Ficou no Uber: cidade do ES está entre as líderes do país em esquecimento

Para quem esqueceu algum objeto no veículo, a Uber diz que a melhor forma de reavê-lo é entrar em contato diretamente com o motorista parceiro do aplicativo, por telefone Crédito: Uber/ Divulgação

Das 600 cidades da área de cobertura da Uber no Brasil, Vitória está em 7º lugar onde os passageiros mais esquecem objetos dentro do carro. A lista referente a 2022, divulgada nesta quinta-feira (4) pelo aplicativo, é liderada por São Luís (MA).

Em seguida vem Itajaí (SC), única da lista que não é a capital do seu Estado entre as dez primeiras colocadas. Brasília (DF), primeira do ranking no ano passado, caiu para a 3ª posição.

A lista do top 10 é completada por Maceió (AL, 4º), Florianópolis (SC, 5º), Natal (RN, 6º), Salvador (BA, 8º), Recife (PE, 9º) e Campo Grande (MS, 10º). O Uber esclarece que o índice de esquecimento é proporcional à população de cada cidade.

De acordo com o levantamento da Uber, nas terças, quartas, quintas e sextas-feiras o objeto mais esquecido pelos usuários é o guarda-chuva. Já aos finais de semana, o cooler para garantir a cerveja gelada acaba ficando no carro. Já o horário em que a maioria dos esquecimentos aconteceu foi entre 21h e 23h.

Quais são os itens mais esquecidos? Desde o primeiro levantamento realizado no Brasil, celulares, carteiras e mochilas estão entre os itens mais esquecidos. No ano passado, porém, o celular saiu do top 3 dos itens e ocupou a quarta posição. Outros itens que sempre estão na lista são roupas, fones de ouvido, óculos e guarda-chuvas.

Em 2022, o item mais esquecido foram as mochilas. Na sequência, vêm roupas, carteira ou bolsas, celulares e/ou câmeras fotográficas, fones de ouvido e/ou caixinhas de som, dinheiro, óculos, guarda-chuvas, joias, relógios e itens de maquiagem e chaves.

O QUE FAZER EM CASO DE ESQUECIMENTO