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Leonel Ximenes

Ficou no Uber: cidade do ES está entre as líderes do país em esquecimento

Aplicativo divulgou também os objetos mais deixados nos veículos da plataforma

Públicado em 

04 mai 2023 às 18:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aplicativo do Uber vai permitir que usuário opte por não conversar com o motorista
Para quem esqueceu algum objeto no veículo, a Uber diz que a melhor forma de reavê-lo é entrar em contato diretamente com o motorista parceiro do aplicativo, por telefone Crédito: Uber/ Divulgação
Das 600 cidades da área de cobertura da Uber no Brasil, Vitória está em 7º lugar onde os passageiros mais esquecem objetos dentro do carro. A lista referente a 2022, divulgada nesta quinta-feira (4) pelo aplicativo, é liderada por São Luís (MA).
Em seguida vem Itajaí (SC), única da lista que não é a capital do seu Estado entre as dez primeiras colocadas. Brasília (DF), primeira do ranking no ano passado, caiu para a 3ª posição.
A lista do top 10 é completada por Maceió (AL, 4º), Florianópolis (SC, 5º), Natal (RN, 6º), Salvador (BA, 8º), Recife (PE, 9º) e Campo Grande (MS, 10º). O Uber esclarece que o índice de esquecimento é proporcional à população de cada cidade.

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De acordo com o levantamento da Uber, nas terças, quartas, quintas e sextas-feiras o objeto mais esquecido pelos usuários é o guarda-chuva. Já aos finais de semana, o cooler para garantir a cerveja gelada acaba ficando no carro. Já o horário em que a maioria dos esquecimentos aconteceu foi entre 21h e 23h.
Quais são os itens mais esquecidos? Desde o primeiro levantamento realizado no Brasil, celulares, carteiras e mochilas estão entre os itens mais esquecidos. No ano passado, porém, o celular saiu do top 3 dos itens e ocupou a quarta posição. Outros itens que sempre estão na lista são roupas, fones de ouvido, óculos e guarda-chuvas.
Em 2022, o item mais esquecido foram as mochilas. Na sequência, vêm roupas, carteira ou bolsas, celulares e/ou câmeras fotográficas, fones de ouvido e/ou caixinhas de som, dinheiro, óculos, guarda-chuvas, joias, relógios e itens de maquiagem e chaves.

O QUE FAZER EM CASO DE ESQUECIMENTO

Para quem esqueceu algum objeto no veículo, a Uber diz que a melhor forma de reavê-lo é entrar em contato diretamente com o motorista parceiro do aplicativo, por telefone, usando o próprio app, assim que perceber o esquecimento.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Motorista de Aplicativo Uber Vitória (ES) São Luís (MA)
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