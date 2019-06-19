O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Vitória lidera mudança de nome social na Justiça Eleitoral
Entre abril de 2018 e maio de 2019, 155 pessoas solicitaram ao TRE-ES o registro de nome social no título de eleitor
