Vila Velha não tem Baile do Mandela há 10 meses

Policiais militares e guardas municipais de Vila Velha fazem operação no bairro Primeiro de Maio. Crédito: Félix Falcão - Semcom/PMVV

Há pelo menos 10 meses, segundo a Guarda Municipal, não são realizados os famosos Bailes do Mandela ao ar livre em Vila Velha. A estratégia é simples: o setor de Inteligência da corporação monitora as redes sociais, identifica onde serão realizadas as festas e os agentes, junto com a Polícia Militar, vão ao local e apreendem equipamentos de som e bebidas vendidas na região ilegalmente.



Vai e volta



Nos fins de semana, os agentes e a PM saem para fazer a operação e depois voltam ao local da primeira abordagem para confirmar se o baile funk não voltou a ser mobilizado.

40 operações

Neste ano, a comissão que integra as equipes de fiscalização do município, além da Guarda e da PM, já realizou mais de 40 operações, sendo que 32 foram ações de desmobilização das festas ilegais.

Comércio ilegal

Pelo menos 125 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados nas proximidades das festas clandestinas, com oito interdições totais. Foram lavrados também dez autos de infração e mais de 60 notificações.

Tem vaga pra ele?

A Fundação João Mangabeira, ligada ao PSB, vai promover nesta sexta, em Nova Almeida, na Serra, o seminário “Perspectivas do Socialismo Contemporâneo”. Será que o deputado federal Felipe Rigoni vai?

Sinal verde para o caos

Atenção, prefeitos de Vitória, Vila Velha e Cariacica: a falta de sincronia nos semáforos das suas cidades está dando uma contribuição importante para a falta de mobilidade urbana. Os engarrafamentos agradecem.

Olhem pela janela

Por incrível que pareça, esses engarrafamentos por falta de sincronia dos sinais acontecem até em vias localizadas em frente a sedes de prefeituras.

Fome de cultura

Saulo Ribeiro encontrou uma fórmula criativa para manter sua livraria/café aberta às sextas e sábados à noite no Centro de Vitória. O editor e escritor instalou em frente à loja uma churrasqueira onde faz hambúrguer artesanal e legumes na brasa.

Viva Pandora!

Pandora merece todos os cumprimentos. A cadela da PM localizou ontem numa área de mata no Morro dos Macacos, em Vitória, uma grande quantidade de drogas.

Mais é menos

O deputado estadual Emílio Mameri (PSDB) apresentou projeto de lei para que a CNH dos motoristas que têm mais de 65 anos custe menos. Seria proporcional ao tempo de validade do documento para os vovôs, que é de apenas três anos – dos demais é cinco.

Sinal dos tempos

Já existe na praça a profissão de “consultora” de filmes e séries por streaming na TV. As ofertas do serviço já estão nos postes das grandes cidades do país.

O peso do PT

A oposição perdeu a eleição para o comando da Associação de Moradores de Santa Helena. Há quem diga que pesou na derrota o fato de a filha do ex-prefeito João Coser (PT), Karla Coser, estar na chapa oposicionista, fato explorado pelo grupo vencedor.

Conexões

Em Jardim da Penha, por sua vez, numa eleição bem apertada, venceu a chapa identificada com a administração municipal de Vitória.

Constatação

No Brasil, ser criança é um risco permanente.

Delegada verde

A delegada Gracimeri Gaviorno, que foi chefe da Polícia Civil no governo PH 3, filiou-se ao Partido Verde.

Só para baixinhos

A Assembleia vai fazer uma sessão solene, no dia 16 de outubro, em homenagem ao Dia das Crianças.

A vida é bela

O corregedor da Assembleia, Hudson Legal, e o Capitão Assumção conversavam animadamente, e aos risos, ontem à tarde na entrada do plenário da Assembleia.

Crise? Que crise?

Um cartório foi aberto em plena orla da Praia da Costa, área mais nobre de Vila Velha.

Ele merece!

O vereador Denninho Silva (PPS) apresentou voto de louvor, à Câmara de Vitória, pela brilhante apresentação do Jornal Nacional pelo jornalista Philipe Lemos (TV Gazeta).

Palestra no Crea

O escritor e economista Jamil Albuquerque, autor de “A Arte de Lidar com Pessoas”, vai dar uma palestra amanhã, às 19h, no auditório do Crea-ES, na Enseada do Suá.

Alô, governador Witzel!

Este vídeo pode te interessar

Continua dando socos no ar de felicidade?

A Gazeta integra o Saiba mais