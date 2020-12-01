Vidigal pede a Audifax que indique equipe de transição na Serra

Vidigal foi eleito prefeito da Serra ao derrotar Fábio Duarte no segundo turno Crédito: Fernando Madeira

Segundo o prefeito eleito, a Lei Municipal 4.074/2013 determina que o prefeito no exercício do poder deve indicar cinco membros para essa equipe: os secretários municipais de Coordenação de Governo; o procurador-geral; o secretário de Administração e Recursos Humanos; o secretário de Planejamento e Orçamento e o secretário de Finanças.

Segundo a coluna apurou, Vidigal, por sua vez, vai indicar nos próximos dias uma equipe com perfil técnico, principalmente auditores, para compor o grupo. Esses especialistas não vão, necessariamente, compor a futura administração a partir de janeiro de 2021.

A Lei Municipal que regula a transição, segundo o pedetista, determina que os integrantes do colegiado temporário deverão ter acesso às informações relativas às contas públicas, aos projetos do governo, aos convênios em execução e os que estão próximos de serem executados.

Outras informações de ordem administrativa também são citadas no documento que Vidigal envia nesta terça e obtido com exclusividade pela coluna. Entre as quais, dados do orçamento e das finanças públicas; transferências constitucionais; relação atualizada dos bens patrimoniais e levantamento de bens de consumo existentes no almoxarifado; inventário de dívidas e créditos; relação com a quantidade de servidores, nomes, locais onde trabalham e funções; e a relação contendo quantidade de servidores inativos e seus respectivos nomes.