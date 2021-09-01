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Leonel Ximenes

Vice do ES repudia deputado que recebeu agressor de Maria da Penha

Jacqueline Moraes se disse "enojada" com o parlamentar que afirmou que "ouviu a versão" do marido que deixou a esposa paraplégica

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 16:12

Públicado em 

01 set 2021 às 16:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O deputado bolsonarista Jessé Lopes (à direita) recebeu em seu gabinete o homem que torturou e tentou matar Maria da Penha
O deputado Jessé Lopes (à direita) recebeu em seu gabinete o homem que torturou e tentou matar Maria da Penha Crédito: Reprodução do Instagram
vice-governadora do Espírito Santo, Jacqueline Moraes, se diz “enojada” com o deputado estadual catarinense Jessé Lopes (PSL), que recebeu Marco Antônio Heredia Viveros, o ex-marido de Maria da Penha, a mulher que foi brutalmente agredida por ele e vive em cadeira de rodas.
A agressão e a crueldade sofridas por Maria da Penha, que por pouco não morreu, tiveram ampla repercussão internacional e acabaram desencadeando o movimento que levou à criação da Lei Maria da Penha, de proteção às mulheres vítimas da violência.
O parlamentar bolsonarista, por incrível que pareça, publicou em suas redes sociais uma foto com o agressor, em seu gabinete, e disse que o ex-marido de Maria da Penha foi contar a “sua versão” sobre o caso que virou lei no Brasil. “Sua história é, no mínimo, intrigante", teve a coragem de postar o deputado estadual.

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“A vítima nunca é culpada pela violência recebida. Meu total repúdio ao deputado estadual Jessé Lopes (PSL), que foi ‘ouvir a versão’ do homem que deixou Maria da Penha numa cadeira de rodas por tanto violentá-la. Fiquei enojada. Que tempo sombrio é esse! Calar significa ser conivente. Não serei”, escreveu Jacqueline no Twitter.
Jaqueline Moraes (PSB) teve o mandato como vice-governadora do Espírito Santo deslegitimado após não apoiar a candidatura do marido a prefeito de Cariacica
Jacqueline Moraes:  “É como se a vítima tivesse que ser ‘revitimizada’ o todo tempo" Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A vice-governadora se considerou desrespeitada pela atitude do parlamentar de Santa Catarina. “É como se a vítima tivesse que ser ‘revitimizada’ o todo tempo. E era assim antes da Lei Maria da Penha. Ouvir o agressor neste tempo em que a Lei comemora 15 anos, é como se fosse uma afronta a todas as mulheres”, afirmou Jacqueline à coluna.
A postagem de Jessé Lopes provocou grande repercussão e muitas críticas nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, o catarinense se apresenta como casado, cirurgião-dentista, conservador e faixa preta em jiu-jítsu e caratê.

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“Conhecem este senhor?”, perguntou Lopes, nos stories do Instagram. “Seu nome é Marco Antônio, o marido da Maria da Penha. Visitou o meu gabinete e contou a sua versão sobre o caso que virou lei no Brasil. Sua história é, no mínimo, intrigante”, escreveu o bolsonarista.

COMO SURGIU A LEI MARIA DA PENHA?

A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006 com o objetivo de prevenir e reprimir a violência contra a mulher. O nome foi dado em homenagem à farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que viveu o ciclo da violência e foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de seu marido.
Em 1983, Marco Antônio atirou em Maria da Penha enquanto ela dormia, o que a deixou paraplégica. Quatro meses após o ocorrido, ela retornou para casa. O marido a manteve sob cárcere privado por 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho.

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A Justiça permitiu que o agressor cumprisse a pena em liberdade, o que fez com que a vítima levasse a denúncia à Organização dos Estados Americanos (OEA). Maria da Penha se tornou um símbolo de resistência após lutar por justiça ao longo de 19 anos e 6 meses.
Sancionada no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a lei criou varas especializadas para casos de violência doméstica e tipificou os casos para além de agressões físicas como ameaças e ofensas. Também foram incluídas medidas protetivas para resguardar a mulher da proximidade com o agressor.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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