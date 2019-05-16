Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Vereadores pedem que Estado apague mensagens nazistas em muro no ES

Pedido foi solicitado por meio de ofício, junto ao governador de Vitória, Renato Casagrande (PSB). Muro fica em Dores do Rio Preto

Vitória
Publicado em 16/05/2019 às 20h46
Atualizado em 06/10/2019 às 03h52


