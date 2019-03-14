Leonel Ximenes
Vereador quer fim dos pontos facultativos na Câmara de Vitória

Segundo o Diário Oficial do Legislativo municipal, publicado no dia 30 de janeiro, o valor da despesa anual com pessoal da Câmara, em 2018, foi de mais de R$ 19 milhões, representando um custo de R$ 53 mil por dia ao contribuinte

Publicado em 14/03/2019 às 22h16
