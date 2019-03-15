Vereador quer fim dos pontos facultativos na Câmara de Vitória

O valor da despesa anual com pessoal da Câmara, em 2018, foi de mais de R$ 19 milhões, representando um custo de R$ 53 mil por dia ao contribuinte Crédito: Gazeta Online

O vereador Leonil (PPS) apresentou um projeto de resolução que proíbe a decretação de pontos facultativos pela Câmara de Vitória. Segundo o Diário Oficial do Legislativo municipal, publicado no dia 30 de janeiro, o valor da despesa anual com pessoal da Câmara, em 2018, foi de mais de R$ 19 milhões, representando um custo de R$ 53 mil por dia ao contribuinte.

Fim da farra

“Temos uma quantidade excessiva de feriados durante o ano em nosso país, sem contar com a farra de pontos facultativos. Isso prejudica a população, que paga os seus impostos, precisa do serviço público e não pode contar com ele quando mais precisa”, lembra o vereador Leonil.

Desonesto educado

Ontem cedo, às 6h45, um cidadão embarcou no ônibus da linha 572 na Praia do Canto sentido Centro de Vitoria, cumprimentou o trocador com um bom-dia, pediu licença e pulou a roleta.

Sem descida

A 31ª edição da Descida do Rio Jucu, prevista para o dia 24 de março, não será realizada neste ano. Segundo Eduardo Pignaton, organizador do evento, faltou apoio das prefeituras.

Alerta ambiental

Pena porque os ambientalistas pretendiam alertar para a poluição e a baixa vazão de água do Jucu, que está se aproximando do nível crítico.

De olho no trânsito

Nos últimos dias, uma viatura da Guarda Municipal de Vitória tem ficado de prontidão, na hora do rush, no início da Rua Dukla de Aguiar, a que dá acesso à Terceira Ponte.

De olho no trânsito 2

Com a bem-vinda ação dos agentes, os motoristas desonestos não tentam mais acessar a rua ultrapassando pela lateral a fila de carros que se forma na Av. César Hilal para acessar a ponte.

Desonesta multada

Aliás, na última quarta-feira à noite uma senhorinha fez a bandalha, na frente dos guardas. Foi devidamente multada pelos agentes de trânsito.

História preservada

O Conselho Estadual de Cultura aprovou ontem o tombamento do sítio histórico de Santa Teresa. A partir de agora, qualquer alteração na paisagem (pavimentação, imóveis e mata) só poderá ser feita mediante aprovação do colegiado.

Escolas seguras

O presidente da Câmara de Vitória, Cléber Félix (PP), marcou para a próxima sexta-feira uma audiência pública para tratar da segurança nas escolas da Capital. O secretário estadual de Segurança, Roberto Sá, estará presente.

Tempo de mudanças

Por falar em Félix, ele criou ontem a comissão de estudo e reforma do Regimento Interno da Câmara e da Lei Orgânica Municipal, que é de 1990.

Meio tarde

O planejamento estratégico do governo do Estado será feito apenas em maio.

O ideal

De Erick Musso, presidente da Assembleia, nas redes sociais: “Governar é a arte de liderar para muitos, não para os seus. Exige ter menos preconceitos, discriminação, ideologias partidárias (...)”.

O real

Curioso é que Musso é filiado ao PRB, partido que não é exatamente avesso a preconceitos, discriminação....

Era assim

Em 2010, o então prefeito Neucimar Fraga fez um acordo com o governo do Estado para a construção do complexo prisional de Vila Velha, às margens da BR 101, próximo à divisa com Viana.

Ficará assim?

Pelo acordo, os presídios da Glória seriam desativados e o local seria destinado para atividades direcionadas à economia criativa, turismo e atividades portuárias. E agora, o governo do Estado quer reativar o presídio (IRS) no bairro?

Eleição anulada

A Justiça do Trabalho anulou a eleição para a diretoria do Sindicato dos Ferroviários e nomeou um interventor para comandar o Sindfer.

Alô, São Pedro!