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Leonel Ximenes

Vereador pede que Estado e Vitória decretem luto pelas vítimas do coronavírus

Leonil sugere também ao governador e ao prefeito  que determinem que as bandeiras oficiais sejam erguidas a meio-mastro

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 18:08

Públicado em 

17 abr 2020 às 18:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bandeiras do Brasil e do Mercosul a meio-mastro em frente ao STF
Bandeiras do Brasil e do Mercosul a meio-mastro em frente ao STF Crédito: EBC/Arquivo
O vereador Leonil (Cidadania), por meio de indicação, solicitou ao governo do Estado, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Vitória que hasteiem as suas bandeiras a meio-mastro, simbolizando o luto da Capital e do Estado às vítimas pela pandemia do coronavírus.
O parlamentar pediu também ao governador Renato Casagrande (PSB) e ao prefeito Luciano Rezende (Cidadania) que também decretem luto oficial no Estado e na Capital.
“Lamento profundamente os últimos dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde indicando que o Espírito Santo chegou a 28 vítimas por coronavírus. Somente Vitória registra oito mortes, representando 28,5% dos casos fatais até agora”, afirmou Leonil.

REGRAS PARA O LUTO OFICIAL

Durante o luto oficial, a bandeira nacional é hasteada a meio-mastro em todas as repartições públicas do governo que o decretou (federal, estadual ou municipal). Além disso, coloca-se um laço de crepe na ponta da lança se ela estiver sendo conduzida em alguma cerimônia.

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Exceto no caso do presidente da República – cujo luto é de oito dias – os demais são de três dias. Mas o Decreto 70.274/72, que trata do assunto, diz que o luto oficial pode, em casos excepcionais, ser estendido por até sete dias, quando a pessoa que morreu prestou relevantes e notáveis serviços ao país.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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