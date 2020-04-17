Vereador pede que Estado e Vitória decretem luto pelas vítimas do coronavírus

“Lamento profundamente os últimos dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde
indicando que o Espírito Santo chegou a 28 vítimas por coronavírus. Somente Vitória registra oito mortes, representando 28,5% dos casos fatais até agora”, afirmou Leonil.
Durante o luto
oficial, a bandeira nacional é hasteada a meio-mastro em todas as repartições públicas do governo que o decretou (federal, estadual ou municipal). Além disso, coloca-se um laço de crepe na ponta da lança se ela estiver sendo conduzida em alguma cerimônia.
Exceto no caso do presidente da República – cujo luto é de oito dias – os demais são de três dias. Mas o Decreto 70.274/72, que trata do assunto, diz que o luto oficial pode, em casos excepcionais, ser estendido por até sete dias, quando a pessoa que morreu prestou relevantes e notáveis serviços ao país.