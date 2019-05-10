Veja quem mais pega carona no helicóptero do governo do Estado

Helicóptero da frota da Polícia Militar do ES. Crédito: Divulgação

Em pouco mais de quatro meses de mandato, o governador Renato Casagrande utilizou os helicópteros da Polícia Militar para cumprir 18 agendas públicas. E em 12 ocasiões deu carona para deputados estaduais e federais. Os dados são dos registros de voo da Casa Militar, atualizado até a última terça-feira.

Janete, a campeã

Os deputados que mais aproveitaram a mordomia foram Janete de Sá (quatro vezes) e Da Vitória e Marcelo Santos (duas vezes cada). Além deles, Eliane Dadalto (não reeleita), Alexandre Quintino, Erick Musso e Luciano Machado também deram uma volta pelos céus do Estado.

Com pressa

Além dos voos com o governador, o deputado federal Da Vitória, acompanhado por dois assessores, utilizou um helicóptero da Casa Militar para chegar à cerimônia de inauguração do Contorno de Iconha na BR-101, no dia 28 de fevereiro. O governador, também de helicóptero, pousou seis minutos depois do parlamentar.

Moderninho

O padre Jairo Souza, da Paróquia de Meaípe, em Guarapari, vai comemorar os 10 anos da sua ordenação sacerdotal numa.... boate.

Moderninho 2

O padre Gudialace Oliveira está fazendo um leilão on-line de artigos pets para ajudar uma pastoral.

Moderninho 3

O padre Renato Criste, da Catedral, Metropolitana, posta foto lendo jornal ao boiar no Mar Morto, em Israel.

Enquanto isso...

Dom Dario Campos participa da assembleia da CNBB que decide os rumos da igreja no Brasil.

Parou na Justiça

Não é só o Ministério Público Federal (MPF-ES) que aguarda, há quase dois anos, a decisão da Justiça sobre uma ação contra a cobrança de pedágio na BR 101.

Parou na Justiça 2

Em outubro de 2017, a vereadora Renata Fiório, de Cachoeiro de Itapemirim, também pediu à Justiça Federal que a concessionária Eco101 parasse de fazer a cobrança nas duas praças na rodovia no Sul do ES.

Digital e oficial

O TRE-ES esclarece: o E-título vale como documento oficial. Ninguém pode recusá-lo.

Fora de área

Leitora tem recebido três ligações diárias da NET, em média, oferecendo serviços para ela. Só um probleminha: no bairro dela, a operadora não chegou ainda.

Mais do mesmo

Outro leitor reclama que também recebeu ligações da mesma operadora com propostas semelhantes. Só um probleminha: ele já é cliente da empresa.

Ivan, o terrível

O presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini VI (DEM), está empolgado. Ele quer ser o candidato a vice do deputado Hércules Silveira (MDB) a prefeito. Ivan afirma que essa chapa é imbatível.

Vice de nada

Por falar em Vila Velha, o vice-líder de Max Filho (PSDB) na Câmara, Anadelso Pereira (PSDC), está rompido politicamente com o prefeito.

Casa para policiais

O deputado federal Amaro Neto (PRB) apresentou projeto de lei para incluir os policiais militares e civis como beneficiários prioritários do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Expansão

O Hospital Santa Rita voltará a atender os clientes da Unimed Vitória.

De mal

Não convidem para a mesma mesa os vereadores de Vitória Leonil (PPS) e Clebinho (PP).

Sem interessados

Nenhuma empresa se mostrou interessada em gerir lanchonetes em três prédios públicos de Vitória: Fafi, Museu Capixaba do Negro (Mucane) e Casa do Cidadão, em Maruípe.

Sem interessados 2

A licitação, que foi realizada no último dia 23, ficou deserta por falta de concorrentes. A mesma falta de interesse já havia ocorrido na licitação para a gestão de sete quiosques na Curva da Jurema.

Alô, presidente!