Vale e Arcelor vão compensar população por causa da poluição

ArcelorMittal, uma das empresas que terá que compensar a população por causa da poluição. Crédito: Gazeta Online

O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil para apurar os efeitos da poluição atmosférica provocada pela Vale e pela ArcelorMittal Tubarão na população da Grande Vitória. O objetivo, segundo o promotor Marcelo Lemos, da 12ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória, é fazer um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) pelo qual as duas empresas vão compensar a sociedade pela emissão de partículas sedimentadas na atmosfera.

Os dados

Vale, Arcelor, Sesa e as Secretarias Municipais de Saúde de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica vão enviar ao MP os dados que servirão de base para a elaboração do TCA. Os municípios também vão apontar de que forma querem ser compensados.

Os recursos

Essa compensação, segundo o promotor, pode ser definida através de recursos financeiros, compra de remédios ou construção de postos de saúde, entre outras. “Cada município tem um custo anual com as doenças respiratórias”, explica Lemos.

A parceria

De acordo com o promotor, o novo compromisso irá estabelecer valores, obrigações, prazos e metas que deverão ser cumpridos pela Vale e pela Arcelor: “Estamos tratando esse processo com muito diálogo. As duas empresas já estavam cientes desse compromisso, se colocaram à disposição e estão colaborando”, destaca.

O acordo anterior

As duas gigantes assinaram, no ano passado, um Termo de Compromisso Ambiental (TCA) com o poder público e a Cetesb (companhia ambiental de SP), pelo qual se comprometeram a adotar tecnologias e procedimentos para diminuir a emissão de pó preto e outros poluentes.

A Bíblia

Na abertura da sessão ordinária de ontem da Assembleia, o deputado Emílio Mameri (PSDB) leu o tradicional versículo bíblico e encerrou dizendo: “Provérbios, três ponto um”.

Muito, muito...

Com o microfone ligado, Janete de Sá (PMN) corrigiu: “Não é ponto, são dois pontos”. A seguir, ela mesma emendou: “Sou católica”. E Mameri, em tom de ironia: “Muito católica...”.

Quem é quem

Aliás, na abertura dessa sessão, Marcelo Santos (PDT) mais uma vez “inovou” na leitura da lista de presença: “Ministra Iriny Lopes; prefeito de Linhares na Assembleia, Marcos Garcia; ex-líder da oposição na Assembleia, Sérgio Majeski...”.

Revolta nas montanhas

Em reunião na noite de segunda, cerca de 200 moradores de Alto Caxixe, em Venda Nova do Imigrante, decidiram boicotar o pagamento do IPTU. As taxas vão de R$ 900 para lotes e simples edificações a R$ 30 mil para áreas maiores.

É golpe, PT?

A Câmara dos Deputados dos EUA abriu processo de impeachment contra Trump.

A pena

A Justiça condenou um banco a indenizar uma idosa em R$ 2 mil. A vovozinha, coitada, esperou por mais de duas horas na fila para ser atendida numa agência em Baixo Guandu. no Noroeste do Estado.

Mixaria

Vem cá: um banco pagar R$ 2 mil de indenização? É tão pouco que o gerente vai acabar achando que está fazendo uma boa ação para a vovó.

Filtro nas nomeações

O deputado Sérgio Majeski (PSB) apresentou um projeto de lei que determina que sejam submetidas ao Conselho Estadual de Ética Pública as nomeações do alto escalão do governo do Estado.

Discurso pra dentro

O capixaba Sergio Denicoli, especialista em análise de redes sociais, destaca que o discurso de Bolsonaro na ONU levantou sua militância: “As menções positivas cresceram bastante nas últimas horas, ajudando na recuperação da imagem dele, que esteve arranhada esta semana após o silêncio perante o assassinato da menina Ágatha, no Rio de Janeiro”.

Discurso pra dentro 2

Mas ele faz uma ressalva: “Cabe ressaltar que o pico positivo está baixo, se compararmos com os meses anteriores, o que confirma que Bolsonaro está cada dia mais falando para uma bolha de apoiadores, que vai garantido a governabilidade”.

Relator confirmado

Relator da reforma tributária no Senado, Roberto Rocha (PSDB) confirmou presença no seminário sobre o assunto promovido pela OAB-ES, amanhã, em Vitória.

Constatação

A ONU sofre...

O motivo

Quem tem certidões de nascimento ou de casamento com mais de 10 anos de emissão não está conseguindo tirar o documento. O governo prometeu ao deputado Danilo Bahiense (PSL) analisar a modificação da norma.

Alô, Bolsonaro!