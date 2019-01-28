Vale cancela festa de inauguração de parque em Camburi

Atlântica Parque será entregue no próximo domingo Crédito: Pedro Permuy

Por causa da tragédia de Brumadinho , em Minas Gerais, a Vale decidiu cancelar a festa de inauguração do Atlântica Parque, no próximo domingo (03), às 9h, no final da Praia de Camburi. Entretanto, a área de lazer será aberta normalmente ao público e entregue à Prefeitura de Vitória, que vai administrar o espaço.

O Blog apurou que a própria PMV já havia comunicado à empresa, neste final de semana, que não participaria de nenhuma festa de inauguração em respeito às vítimas da tragédia com o rompimento da barragem na cidade do interior mineiro.

PROTESTO

Na internet já havia surgido um movimento que planejava protestos contra a Vale durante a solenidade de inauguração do Atlântica Parque. Os organizadores estavam pedindo para que as pessoas fossem à cerimônia vestidas de preto, em sinal de luto pelas dezenas de mortos em Brumadinho. Uma das comunidades mais ativas é o Pare, Vale!, no Facebook.

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