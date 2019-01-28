Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Vale cancela festa de inauguração de parque em Camburi

Entretanto, a área de lazer será aberta normalmente ao público e entregue à Prefeitura de Vitória, que vai administrar o espaço

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 14:05

Públicado em 

28 jan 2019 às 14:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Atlântica Parque será entregue no próximo domingo Crédito: Pedro Permuy
Por causa da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, a Vale decidiu cancelar a festa de inauguração do Atlântica Parque, no próximo domingo (03), às 9h, no final da Praia de Camburi. Entretanto, a área de lazer será aberta normalmente ao público e entregue à Prefeitura de Vitória, que vai administrar o espaço.
O Blog apurou que a própria PMV já havia comunicado à empresa, neste final de semana, que não participaria de nenhuma festa de inauguração em respeito às vítimas da tragédia com o rompimento da  barragem na cidade do interior mineiro.
PROTESTO
Na internet já havia surgido um movimento que planejava protestos contra a Vale durante a solenidade de inauguração do Atlântica Parque. Os organizadores estavam pedindo para que as pessoas fossem à cerimônia vestidas de preto, em sinal de luto pelas dezenas de mortos em Brumadinho. Uma das comunidades mais ativas é o Pare, Vale!, no Facebook.
A área
O parque, uma imensa área de lazer a céu aberto com vários equipamentos para a prática de esporte, foi construído pela Vale. A empresa assinou um Termo de Compromisso Ambiental com os Ministérios Público Federal e Estadual, Prefeitura de Vitória, Governo do Estado e sociedade civil como forma de compensação ambiental pelos danos provocados pela mineradora na Praia de Camburi, principalmente o despejo de minério de ferro no fundo do mar.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados