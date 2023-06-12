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Leonel Ximenes

Usadas até em infantaria: ES compra armas de última geração de Israel

Comitiva do Espírito Santo, liderada pelo secretário de Segurança, Alexandre Ramalho, foi ao Oriente Médio testar o armamento

Públicado em 

12 jun 2023 às 16:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fuzis israelenses comprados pelo Espírito Santo
O preço unitário do fuzil israelense é o equivalente a R$ 15 mil Crédito: Sesp
O secretário estadual da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, embarcou para Israel no último sábado (10) para, segundo a Sesp, coordenar a comitiva responsável por testar os fuzis que o Espírito Santo passará a empregar em breve. As forças de segurança do Estado estão adquirindo 874 fuzis IWI Arad, projetados para uso em infantaria, unidades especiais e todos os tipos de cenários de combate. Cada arma custou ao Estado cerca de R$ 15 mil. No total, a compra dos fuzis israelenses custou em torno de R$ 13,1 milhões.
“O objetivo dessa visita é testar os fuzis que estamos adquirindo. Eles vão chegar em breve no Brasil, mas, antes disso, viemos fazer uma inspeção. Estamos testando se as armas que serão enviadas ao Espírito Santo atendem a todas as características que foram definidas na licitação”, explicou Ramalho.
Um dos testes avalia se os fuzis suportam lama e água. As armas são mergulhadas em meio líquido e depois, disparadas. Tanto molhados quanto enlameados, os fuzis passaram com louvor.

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A fabricante israelense IWI é uma referência mundial quando o assunto é tecnologia em armas de fogo, sendo fornecedora para mais de 80 países, especialmente de fuzis. Entre os termos da licitação, está a garantia de funcionamento do armamento de até 40 mil tiros. Qualquer problema apresentado antes desse período de uso é totalmente coberto pela fornecedora.
Coronel Alexandre Ramalho observa o fuzil israelense IWI Arad
Coronel Alexandre Ramalho observa o fuzil israelense IWI Arad Crédito: Sesp
Esta é a segunda aquisição deste modelo realizada pelo Espírito Santo. A Polícia Militar já tem 300 desses fuzis em seu arsenal e acompanha outras instituições de segurança do Brasil, incluindo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, onde o fuzil IWI Arad é usado pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais, o Bope, entre outros grupos especializados.
"Nosso desejo é que não houvesse necessidade de fazer uso de arma de fogo, mas havendo a necessidade, que tenhamos a melhor tecnologia nas mãos dos nossos policiais"
Alexandre Ramalho - Secretário Estadual da Segurança Pública
Em 2019, começou o processo de substituição das pistolas da PCES e da PMES, que agora usam pistolas da marca Glock, austríacas. Os fuzis também serão distribuídos para as duas corporações.
Policiais civis e militares compõem o grupo coordenado por Ramalho, incluindo o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, que, assim como o secretário, está testando, pessoalmente, o armamento. Também fazem parte da comitiva o major André e o capitão Portela, da Polícia Militar, entre outros policiais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Feedral do Espírito Santo.

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