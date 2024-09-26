Um rodeio sem esporas, animais, calças de couro e chapéus no ES

Saem as esporas, calças de couro e chapéus, entram cintos de segurança, capacetes, cinto paraquedista, botas, luvas, óculos de proteção, manga isolante e uniformes antichamas, os conhecidos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs), utilizados diariamente por profissionais durante a execução de suas atividades.
Toda essa parafernália de segurança será utilizada nesta sexta-feira (27), em uma disputa diferente, o Rodeio dos Eletricistas da EDP
, distribuidora de energia do Espírito Santo.
A competição, no Senai do Civit, na Serra
, das 9h às 12h, está em sua 18ª edição e é realizada anualmente para funcionários da EDP e empresas parceiras que atuam nos atendimentos aos clientes da distribuidora.
Na programação do rodeio estão previstas provas relacionadas à operação e manutenção de redes, com a apresentação das técnicas, tendo em vista a eficiência e a segurança.
O rodeio terá cinco provas: colocação de equipamentos de proteção (EPI´s) com olhos vendados; substituição de medidor de energia
; energização de circuito; escalada em poste utilizando degraus portáteis de fibra e substituição de chaves fusíveis.