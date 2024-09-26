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Leonel Ximenes

Um rodeio sem esporas, animais, calças de couro e chapéus no ES

Competição, que está na sua 18ª edição, será realizada nesta sexta-feira (27), na Serra

Públicado em 

26 set 2024 às 15:42
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Público acompanha uma das provas do Rodeio dos Eletricistas da EDP, na Praia do Canto, em Vitória
Público acompanha uma das provas do Rodeio dos Eletricistas da EDP, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Mosaico Imagem
Saem as esporas, calças de couro e chapéus, entram cintos de segurança, capacetes, cinto paraquedista, botas, luvas, óculos de proteção, manga isolante e uniformes antichamas, os conhecidos Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs), utilizados diariamente por profissionais durante a execução de suas atividades.
Toda essa parafernália de segurança será utilizada nesta sexta-feira (27), em uma disputa diferente, o Rodeio dos Eletricistas da EDP, distribuidora de energia do Espírito Santo.

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A competição, no Senai do Civit, na Serra, das 9h às 12h, está em sua 18ª edição e é realizada anualmente para funcionários da EDP e empresas parceiras que atuam nos atendimentos aos clientes da distribuidora.
Na programação do rodeio estão previstas provas relacionadas à operação e manutenção de redes, com a apresentação das técnicas, tendo em vista a eficiência e a segurança.
O rodeio terá cinco provas: colocação de equipamentos de proteção (EPI´s) com olhos vendados; substituição de medidor de energia; energização de circuito; escalada em poste utilizando degraus portáteis de fibra e substituição de chaves fusíveis.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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