Um militante trotskista que virou gerente de bordel de luxo em Vitória

Interior do bordel de luxo: imóvel está sendo vendido pelo proprietário. Crédito: Divulgação

“É preciso se reinventar na vida.” Quem ouve esta frase de efeito de Ilson Galego, de 65 anos, não imagina de imediato a que ele se refere. A resposta começa nas décadas de 1980 e 90, quando Galego, um militante trotskista radical, era facilmente encontrado nas portas de fábricas e na Ufes “agitando as massas”, bem de acordo com os manuais de Leon Trótski, um dos líderes da Revolução Russa.

O início

Esse passado “revolucionário”, entretanto, está longe hoje do cotidiano de Galego, dedicado gerente da Play Man, em Santa Lúcia. O bordel de luxo, inaugurado há 40 anos com show de Nelson Gonçalves, corre o risco de ter que deixar o local porque o proprietário do imóvel o colocou à venda.

O radical

Galego, que comanda a boate onde trabalham 17 mulheres, era membro da corrente Libelu/O Trabalho, uma das mais radicais do PT. Seu ideário na época era fazer a revolução socialista no Brasil e no mundo, como todo bom discípulo trotskista.

O executivo

Hoje o ex-petista tem preocupações mais “capitalistas” com o seu negócio. “Nossa casa é de alta qualidade, respeitamos as meninas e os clientes. Se o imóvel for vendido, a gente reabre a Play Man em outro lugar em Vitória”, minimiza. A revolução em curso, para Galego, migrou da política para o comportamento. Será que Trótski daria o seu aval revolucionário ao camarada?

Agosto do prefeito

O prefeito Audifax Barcelos (Rede) promete que até meados de agosto anunciará o nome que vai apoiar para concorrer à sua sucessão na Serra.

Até quando?

Ontem, na Av Lindenberg, na altura do Ibes, mais uma tampa de bueiro foi roubada pelos gatunos.

Sex hot

Presos do Complexo do Xuri estão querendo ar-condicionado na hora das visitas íntimas. De segunda a sexta, cada interno fica numa sala com cama, banheiro com água quente e ventilador pelo período de uma hora.

Tem, mas quebrou

Por falar nisso, ontem uma mulher que estava tentando entrar no Xuri com drogas escondidas nas partes íntimas teve que ser levada por agentes para ser submetida ao scanner corporal no Complexo de Viana. É que no Xuri o aparelho está quebrado há um tempão.

É convocação

O vereador Mazinho dos Anjos (PSD), presidente da Comissão de Segurança e da Comissão de Obras e Serviços da Câmara de Vitória, decidiu que agora vai convocar, e não convidar, secretários para prestar esclarecimentos na Casa.

Era convite

Segundo o parlamentar, vários secretários municipais não têm comparecido e nem justificado a ausência, quando são convidados a falarem na Comissão.

O custo

Os integrantes nomeados pelo governo do Estado para ocupar 21 vagas no Cetran e no Conselho de Administração do Detran receberam R$ 4,8 milhões em jetons em 2017 e 2018.

A frequência

Por causa desse gasto excessivo, o deputado Sergio Majeski (PSB) solicitou oficialmente à Sesp a apresentar documentação que confirme as presenças dos participantes e as atividades realizadas pelos respectivos colegiados nos períodos.

A festa

Servidores da Secretaria de Finanças de Vila Velha presentearam o prefeito Max Filho, que fez aniversário, com uma camisa social do Flamengo.

Enquanto isso...

Por falar em Max Filho, desde novembro do ano passado a PMVV não envia o seu balancete financeiro à Câmara. Segundo a Lei Orgânica, essa prestação de contas tem que ser feita a cada dois meses.

Na onda

Os deputados Capitão Assumção, Marcos Garcia e Euclério Sampaio seguiram Danilo Bahiense e fizeram ontem indicações para expansão do Samu 192, tema de abertura da coluna na última segunda-feira.

A Ilha cresceu

O Mundial Sub-17 será disputado no Kleber Andrade, em Cariacica, mas a CBF comunicou à Federação de Futebol do Espírito Santo que a sede escolhida foi Vitória. A própria FES endossou a Capital. Vai deixar, Juninho?

Alô, MDB-ES?