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Leonel Ximenes

Um mês e meio após assumir, Ricardo Ferraço se licencia do governo

Titular da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedes), vice-governador ficará afastado durante 12 dias

Públicado em 

17 fev 2023 às 02:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ricardo Ferraço toma posse como vice-governador de Casagrande no dia 1º de janeiro
Ricardo Ferraço toma posse como vice-governador de Casagrande no dia 1º de janeiro Crédito: Instagram
O vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) já está curtindo o carnaval desde esta quinta-feira (16). É que ele se licenciou oficialmente da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedes), do qual é titular, até o próximo dia 26.
Segundo informações da sua assessoria, Ferraço reservou o período, que já estava programado, para atividades pessoais com a família, sem ônus para o Estado. Nestes 12 dias, conforme ato assinado pelo governador Renato Casagrande (PSB) e publicado no Diário Oficial, ele será substituído por Ricardo Claudino Pessanha (assim mesmo, com dois “esses”).
O decreto designando o substituto de Ricardo Ferraço
O decreto designando o substituto de Ricardo Ferraço Crédito: Diário Oficial
No Portal de Transparência do Estado, consta que Ricardo Ferraço ficará afastado, durante 12 dias, devido a “eventos técnicos”.

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Estão sob o guarda-chuva da Sedes três autarquias - Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem-ES) e Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) - e duas empresas - Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (Bandes) e Companhia de Gás do Espírito Santo (ES GÁS).

AGENDA DO GOVERNADOR NÃO PARA

Enquanto isso,  Casagrande, que está no seu segundo mandato consecutivo no Palácio Anchieta, tem extensa agenda nesta sexta-feira (17), véspera do Carnaval oficial do país. O governador irá no começo da tarde a Guarapari visitar as (intermináveis) obras de engordamento da Praia de Meaípe e, na sequência, participa da assinatura da ordem de serviço para pavimentação de ruas do balneário de Piúma, onde, à noite, estará presente à abertura do Carnaval da cidade.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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