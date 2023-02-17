Um mês e meio após assumir, Ricardo Ferraço se licencia do governo

O vice-governador Ricardo Ferraço
(PSDB) já está curtindo o carnaval desde esta quinta-feira (16). É que ele se licenciou oficialmente da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedes), do qual é titular, até o próximo dia 26.
Segundo informações da sua assessoria, Ferraço reservou o período, que já estava programado, para atividades pessoais com a família, sem ônus para o Estado. Nestes 12 dias, conforme ato assinado pelo governador Renato Casagrande
(PSB) e publicado no Diário Oficial, ele será substituído por Ricardo Claudino Pessanha (assim mesmo, com dois “esses”).
No Portal de Transparência do Estado, consta que Ricardo Ferraço ficará afastado, durante 12 dias, devido a “eventos técnicos”.
Estão sob o guarda-chuva da Sedes três autarquias - Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (Ipem-ES) e Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) - e duas empresas - Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (Bandes) e Companhia de Gás do Espírito Santo (ES GÁS).
Enquanto isso, Casagrande, que está no seu segundo mandato consecutivo no Palácio Anchieta, tem extensa agenda nesta sexta-feira (17), véspera do Carnaval
oficial do país. O governador irá no começo da tarde a Guarapari
visitar as (intermináveis) obras de engordamento da Praia de Meaípe e, na sequência, participa da assinatura da ordem de serviço para pavimentação de ruas do balneário de Piúma
, onde, à noite, estará presente à abertura do Carnaval da cidade.