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Leonel Ximenes

Um dos maiores especialistas do país em clima vai orientar Vitória

Cientista conhecido internacionalmente ajudará a Capital na elaboração do seu Plano de Adaptação a Eventos Climáticos Extremos

Públicado em 

25 mar 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Carlos Nobre:
Carlos Nobre é atualmente pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da USP Crédito: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
Um dos maiores cientistas brasileiros e conhecido mundialmente, Carlos Nobre vai ajudar a cidade de Vitória na elaboração do seu Plano de Adaptação a Eventos Climáticos Extremos. O pesquisador, que também é destaque na área de estudos sobre o aquecimento global, estará na Prefeitura de Vitória, na terça-feira (28), às 16h, para dar início aos trabalhos e realizar a palestra "Mudanças Climáticas e Cidade de Vitória: agendas globais e agendas locais".
O secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger, destaca que o cientista vai ajudar a preparar a Capital para conviver e adaptar-se às alterações climáticas e à emergência climática em curso.
Por isso, segundo o secretário, é necessário que se faça um Estudo de Vulnerabilidade Climáticas da Cidade de Vitória e o Plano de Adaptação a Eventos Climáticos Extremos, e que ambos contemplem as diretrizes de organização da cidade para esses eventos.

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"Essa parceria é estratégica e demonstra que a gestão municipal está alinhada com os compromissos do Acordo de Paris, com as pautas contemporâneas que colocam em relevo as questões climáticas, com metas para definições das ações prioritárias que visam a mitigar os efeitos dos impactos antrópicos [resultantes da ação humana] no clima sobre a cidade, numa perspectiva do presente com vistas ao futuro", destacou Foeger.

QUEM É CARLOS NOBRE

Carlos Nobre tem graduação em Engenharia Eletrônica pelo ITA (Instituto de Tecnologia da Aeronáutica) é doutor em Meteorologia pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT/EUA). Foi pesquisador do Inpa e do Inpe e foi conselheiro científico do Painel on Global Sustainability da ONU. É membro da Academia Brasileira de Ciências, Academia Global de Ciências e membro estrangeiro da Academia de Ciências dos EUA e da Royal Society da Grã-Bretanha.

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Ele participou de vários relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), inclusive do Quarto Relatório de Avaliação do IPCC, agraciado com o Prêmio Nobel da Paz (2007). Recebeu vários prêmios nacionais e internacionais.
É atualmente pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP) e o copresidente do Painel Científico para a Amazônia, que produziu a mais rigorosa avaliação científica para a Amazônia e apontou caminhos para um futuro sustentável.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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