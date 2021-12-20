Um deputado do ES já devolveu o carro oficial nas férias. Teremos mais?

O carro oficial da Assembleia utilizado por Majeski Crédito: Foto do leitor

As sessões já foram finalizadas na semana passada, mas a Assembleia Legislativa do ES funciona, oficialmente, até esta quinta-feira (23). Com atividade reduzida, um deputado já tomou a iniciativa de devolver à Casa o carro oficial que utiliza: é Sergio Majeski , do PSB. E os demais parlamentares, vão continuar usufruindo a mordomia mesmo durante as férias do final de dezembro e de janeiro de 2022?

De antemão, temos que fazer justiça a três deputados estaduais que abriram mão permanentemente do carro oficial pago com o dinheiro do povo; ou seja, jamais usam carro cedido pelo Legislativo, segundo a assessoria da Casa. São eles: Hércules Silveira (MDB), Fabrício Gandini (Cidadania) e Carlos Von (Avante).

"Se estamos entrando em recesso parlamentar não há motivos para uso do veículo. O zelo pelo recurso público é essencial. Só utilizamos o carro estritamente para deslocamentos necessários ao trabalho parlamentar. Exemplo são as visitas técnicas às escolas da Rede Estadual", pontua Majeski.

Portanto, 26 parlamentares, pelo menos por enquanto, ainda não sinalizaram se vão ficar ou não como o veículo oficial. E como o recesso começa nesta sexta (24), certamente essa lista virtuosa vai aumentar.

A coluna, claro, se coloca à disposição para divulgar o nome dos parlamentares que vão abrir mão dessa mordomia.