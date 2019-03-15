O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Um ano de consumo de 500 mil habitantes: o prejuízo dos "gatos"
Prejuízo para a EDP, a concessionária de energia elétrica? Longe disso. O roubo na rede é rateado para todos os consumidores, que acabam pagando o prejuízo causado pelos desonestos
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00