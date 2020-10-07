Um a cada quatro moradores de Cariacica recebe auxílio emergencial

Aplicativo do auxílio emergencial do Governo Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

auxílio emergencial pago pelo governo federal encerra-se em dezembro deste ano. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), 38 milhões de brasileiros ficarão sem assistência: são em sua maioria pessoas de baixa renda, pouca escolaridade e ocupadas em atividades informais. Na Grande Vitória , a situação é tão grave que, em Cariacica, um a cada quatro moradores recebe a ajuda federal.

Segundo os dados de agosto do auxílio, 94.152 moradores de Cariacica não tiveram nenhum tipo de restrição para o recebimento da assistência, com valores a partir de R$ 600. Isso representa 24,52% da população, hoje estimada em 383.917 habitantes.

Em termos proporcionais, a Serra fica em segundo lugar. Dos 527.240 moradores, 116.787 (22,14% da população) tiveram seus nomes aprovados sem quaisquer tipos de restrição para que o auxílio chegasse às suas contas.

Vila Velha, por sua vez, teve 19,32% de seus cidadãos com nome aprovado nessa assistência (96.884 de 501.325), enquanto em Vitória a parcela foi de 17,01% (62.261 de 365.855).

Das prefeituras da Grande Vitória, Vitória Serra , que têm maior orçamento, aprovaram auxílios municipais ao longo da pandemia. A Capital, em termos proporcionais, é a que tem a menor quantidade de habitantes sendo beneficiados pela verba federal..