Leonel Ximenes
Leonel Ximenes
O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos

Ufes se mobiliza para evitar extinção de animais

Nesta quarta-feira, às 9h30, no Cine Metrópolis da Ufes, serão discutidas novas ações para a proteção do tatu-canastra e do gavião-real, espécies que estão no limite da extinção no Estado.

Vitória
Publicado em 25/01/2019 às 14h17
Atualizado em 08/10/2019 às 04h30


OFERTA ESPECIAL

Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!

Logo Clube A Gazeta

A Gazeta ilimitada + Bônus Clube

6 MESES POR

R$4,99/mês

APROVEITAR AGORA

Cancele quando quiser

VER TODOS OS PLANOS

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.