O cotidiano das nossas cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos
Ufes se mobiliza para evitar extinção de animais
Nesta quarta-feira, às 9h30, no Cine Metrópolis da Ufes, serão discutidas novas ações para a proteção do tatu-canastra e do gavião-real, espécies que estão no limite da extinção no Estado.
