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Leonel Ximenes

TSE recusa uma em cada quatro assinaturas do partido de Bolsonaro no ES

Das 1.603 assinaturas encaminhadas pelo Aliança, 382  foram recusadas pelo sistema da Justiça Eleitoral por não se adequarem à lei

Publicado em 10 de Março de 2020 às 18:29

Públicado em 

10 mar 2020 às 18:29
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Partido de Bolsonaro ainda está longe da meta estipulada pelo presidente para o ES Crédito: Divulgação
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recusou quase uma em cada quatro filiações do Aliança no Espírito Santo. Das 1.603 assinaturas encaminhadas à Justiça Eleitoral pelo futuro partido do presidente Jair Bolsonaro, 382 (23,8%) foram recusadas pelo sistema do TSE por não se adequarem ao que está previsto na lei.
A maioria absoluta das irregularidades refere-se a eleitores filiados em outros partidos políticos; duas assinaturas foram recusadas porque o nome do eleitor simplesmente não existia e seis são de títulos cancelados - eleitores que não votaram em três eleições consecutivas.
Mesmo as assinaturas para criação do partido que foram recebidas pela Justiça Eleitoral ainda vão passar por análise técnica. E tem mais: o Aliança não entregou a ficha de apoiamento de 1.221 eleitores que fizeram a adesão ao novo partido. Sem as fichas, os cartórios não fazem a validação das assinaturas.

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Quarto colégio eleitoral do Estado, Vitória, entretanto, é o município que lidera o número de adesões ao novo partido dissidente do PSL: 574 assinaturas. A seguir vêm Vila Velha (486), Guarapari (78), Serra (61), Cariacica (12) e Venda Nova do Imigrante (10). Curiosamente, Guarapari tem mais adesão ao Aliança que Cariacica e Serra juntas, duas das três cidades mais populosas do Estado.
No final de janeiro, o responsável pela comunicação do novo partido no ES, Sérgio Lima, anunciava que até aquele momento o Aliança já teria ultrapassado a marca de 5.799 assinaturas, o que representaria 60% da meta desejada por Bolsonaro para o Espírito Santo. Como se vê, até agora o resultado alcançado pela agremiação está longe da meta.
No Brasil, a legenda precisa de 492 mil assinaturas, o que representa 0,5% dos votos válidos do eleitorado brasileiro do último pleito, em 2018. A cota mínima no Espírito Santo é de 1.933 assinaturas reconhecidas e validadas pela Justiça Eleitoral.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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