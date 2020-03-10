TSE recusa uma em cada quatro assinaturas do partido de Bolsonaro no ES

Partido de Bolsonaro ainda está longe da meta estipulada pelo presidente para o ES Crédito: Divulgação

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recusou quase uma em cada quatro filiações do Aliança no Espírito Santo. Das 1.603 assinaturas encaminhadas à Justiça Eleitoral pelo futuro partido do presidente Jair Bolsonaro , 382 (23,8%) foram recusadas pelo sistema do TSE por não se adequarem ao que está previsto na lei.

A maioria absoluta das irregularidades refere-se a eleitores filiados em outros partidos políticos; duas assinaturas foram recusadas porque o nome do eleitor simplesmente não existia e seis são de títulos cancelados - eleitores que não votaram em três eleições consecutivas.

Mesmo as assinaturas para criação do partido que foram recebidas pela Justiça Eleitoral ainda vão passar por análise técnica. E tem mais: o Aliança não entregou a ficha de apoiamento de 1.221 eleitores que fizeram a adesão ao novo partido. Sem as fichas, os cartórios não fazem a validação das assinaturas.

Quarto colégio eleitoral do Estado, Vitória, entretanto, é o município que lidera o número de adesões ao novo partido dissidente do PSL: 574 assinaturas. A seguir vêm Vila Velha (486), Guarapari (78), Serra (61), Cariacica (12) e Venda Nova do Imigrante (10). Curiosamente, Guarapari tem mais adesão ao Aliança que Cariacica e Serra juntas, duas das três cidades mais populosas do Estado.

No final de janeiro, o responsável pela comunicação do novo partido no ES, Sérgio Lima , anunciava que até aquele momento o Aliança já teria ultrapassado a marca de 5.799 assinaturas, o que representaria 60% da meta desejada por Bolsonaro para o Espírito Santo. Como se vê, até agora o resultado alcançado pela agremiação está longe da meta.