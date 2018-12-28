Trote para o Ciodes cai, mas ainda é de 23 mil/mês

O trote prejudica a prestação de socorro pelos serviços de emergência. Crédito: Divulgação

A média de trotes recebidos pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) diminuiu em 2018. Se em 2017 foram registrados quase 35 mil trotes a cada mês, neste ano passou para a média de 23,7 mil – queda de 34%. No ano passado, de janeiro a dezembro, foram registrados 430.960 trotes. Já em 2018, no período de janeiro a novembro, foram 261.374.

Novo método

A queda do número trotes tem relação, entre outros motivos, com a melhoria na capacitação dos atendentes do call center. Agora, o próprio operador já consegue apurar as ocorrências primárias, não dando espaço para ligações falsas que acabam prejudicando a população.

A nova vítima

O recém-criado Ciodes Sul, implantado neste ano, também não escapou da ligações inoportunas. No período de maio a novembro, a central, que fica em Cachoeiro de Itapemirim, recebeu 30.502 trotes.

É festa!

As lojas que sempre mais comemoram o fim de ano são as que vendem os tradicionais espumantes e as que recebem encomendas de ceia. Mas 2018, atípico como foi, não deixaria a virada acontecer sem mais uma peculiaridade: as lojas de louças de Vitória já baixaram significativamente os estoques.

É festa! 2

Ontem, tradicional casa de pratos da Vila Rubim já não tinha jogos completos para vender. Apenas poucas unidades (poucas mesmo) avulsas. O comentário entre as vendedoras é de que as vendas desse tipo de insumo neste fim de ano foi geral nas lojas do ramo. Lá, os pratos partem, em média, de R$ 10 cada um.

Presente ao rival

Ao aceitar ser secretário de Casagrande, Bruno Lamas cede sua vaga na Assembleia, na próxima legislatura, para o deputado Freitas, com quem vivia às turras, no Legislativo e no PSB.

O que é isso, companheiro?

Quem der uma olhadinha no perfil de Igor Pontini, futuro diretor-presidente da RTV, vai encontrar a foto dele com a mensagem “Lula livre”.

Ave, Max!

O prefeito Max Filho abriu seu gabinete ontem pela manhã para receber cumprimentos dos seus auxiliares e do “povo” de Vila Velha.

Relíquia

Durante o enterro, um velho admirador distribuiu adesivos da última campanha de Camata ao Senado.

Rito de passagem

O governador Hartung promete estar no Palácio Anchieta, no dia 1º, para passar a faixa para Casagrande, seu sucessor.

Alguma dúvida?

A frase definitiva deste período de mudança nos governos federal e dos Estados: Mortuus est rex, post regem (“Rei morto, rei posto”).

Ligou

O serviço Disque-Denúncia 181 recebeu neste ano 40.500 denúncias no combo telefone 181 e site www.disquedenuncia181.es.gov.br. E desde que foi lançado em julho deste ano, o site do serviço já contabiliza mais de 3.500 registros.

Ajudou

Destes, cerca de 50% vêm acompanhado de fotos e/ou vídeos que têm auxiliado no planejamento do policiamento ostensivo e nas investigações criminais.

Secou, parou

Todos os dias cerca de três veículos precisam ser guinchados na Terceira Ponte pelo mesmo motivo: falta de combustível. Neste ano, foram registradas 911 panes secas, o que acaba afetando a fluidez no trânsito. A Rodosol diz que retira o veículo parado, em média, em seis minutos.

A explicação

Segundo a concessionária, a inclinação da ponte agrava o problema. Se o veículo estiver com o tanque na reserva, o pouco combustível restante vai para a parte de trás do tanque e não é mais alcançado pelo chamado pescador, o dispositivo que “busca” o líquido.

Alô, PT!