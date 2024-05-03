Cartaz anunciando os quatro shows que serão promovidos pela Prefeitura de São Gabriel da Palha nos dias 9 a 12 de maio Crédito: Divulgação

A desembargadora Débora Maria A. C. da Silva atendeu ao pedido da prefeitura, cassou a liminar concedida pelo juiz Paulo Moises de Souza Ganho e liberou a contratação de artistas nacionais para a festa dos 61 anos da cidade de São Gabriel da Palha , entre os dias 9 e 12 de maio.

Portanto, os shows de Bell Marques, Leo Santana e Raí Saia Rodada, que estavam ameaçados, serão realizados, junto com o da cantora gospel Bruna Karla. No total, a prefeitura vai gastar, apenas com cachês, mais de R$ 1,5 milhão.

Em sua decisão, a desembargadora considerou que não foi comprovada a realização de gastos acima do previsto na Lei Orçamentária Anual do município; do direcionamento (indevido) de verbas destinadas à execução de políticas públicas, no que se refere a realização dos eventos festivos; e o superfaturamento dos shows.

“Registro ainda que a suspensão dos shows artísticos em questão, cujos valores entabulados nos contratos estão dentro do previsto na lei orçamentária local (destinados a eventos festivos), pode inviabilizar a realização das festividades que, indubitavelmente, movimentam a economia local”, escreveu a magistrada.

Your browser does not support the audio element. Tribunal de Justiça libera festa milionária em São Gabriel da Palha

JUIZ ATENDEU PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A decisão judicial inicial pelo cancelamento dos contratos dos shows milionários, divulgada pela coluna , foi decorrente de uma ação civil pública apresentada pelo promotor de Justiça Carlos Eduardo Rocha Barbosa, de São Gabriel da Palha, na quarta-feira (24/4).

Na ação, ele sustentou que a Prefeitura de São Gabriel da Palha, comandada pelo prefeito Tiago Rocha (PL), vai gastar mais de R$ 3 milhões com a festa da cidade, incluindo cachês de artistas nacionais, regionais e com a estrutura do megaevento.

Ele também afirmou, com base em pesquisas de shows em outras localidades do país, que há “fortes indícios de superfaturamento” nas contratações de Bell Marques e Leo Santana, além de “gastos excessivos” no evento.

OS CACHÊS DOS ARTISTAS NACIONAIS

A maior remuneração prevista é para o cantor de axé Bell Marques, que vai receber R$ 550 mil para se apresentar no dia 10. No dia seguinte (11), o também baiano Leo Santana vai embolsar R$ 500 mil pelo seu espetáculo, o segundo mais caro da festa.

O cantor de forró Raí Saia Rodada, do Nordeste, vai encerrar as comemorações no dia 12 de maio com um show que vai custar R$ 380 mil à prefeitura do Noroeste do Espírito Santo.