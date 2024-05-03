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Leonel Ximenes

Tribunal de Justiça libera festa milionária em São Gabriel da Palha

Além da estrutura do evento, prefeitura vai gastar, no total, mais de R$ 1,5 milhão com os cachês de Bell Marques, Leo Santana, Raí Saia Rodada e Bruna Karla

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 15:16

Públicado em 

03 mai 2024 às 15:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cartaz anunciando os quatro shows que serão promovidos pela Prefeitura de São Gabriel da Palha nos dias 9 a 12 de maio
Cartaz anunciando os quatro shows que serão promovidos pela Prefeitura de São Gabriel da Palha nos dias 9 a 12 de maio Crédito: Divulgação
A desembargadora Débora Maria A. C. da Silva atendeu ao pedido da prefeitura, cassou a liminar concedida pelo juiz Paulo Moises de Souza Ganho e liberou a contratação de artistas nacionais para a festa dos 61 anos da cidade de São Gabriel da Palha, entre os dias 9 e 12 de maio.
Portanto, os shows de Bell Marques, Leo Santana e Raí Saia Rodada, que estavam ameaçados, serão realizados, junto com o da cantora gospel Bruna Karla. No total, a prefeitura vai gastar, apenas com cachês, mais de R$ 1,5 milhão.
Em sua decisão, a desembargadora considerou que não foi comprovada a realização de gastos acima do previsto na Lei Orçamentária Anual do município; do direcionamento (indevido) de verbas destinadas à execução de políticas públicas, no que se refere a realização dos eventos festivos; e o superfaturamento dos shows.
“Registro ainda que a suspensão dos shows artísticos em questão, cujos valores entabulados nos contratos estão dentro do previsto na lei orçamentária local (destinados a eventos festivos), pode inviabilizar a realização das festividades que, indubitavelmente, movimentam a economia local”, escreveu a magistrada.
Tribunal de Justiça libera festa milionária em São Gabriel da Palha

JUIZ ATENDEU PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A decisão judicial inicial pelo cancelamento dos contratos dos shows milionários, divulgada pela coluna, foi decorrente de uma ação civil pública apresentada pelo promotor de Justiça Carlos Eduardo Rocha Barbosa, de São Gabriel da Palha, na quarta-feira (24/4).

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Na ação, ele sustentou que a Prefeitura de São Gabriel da Palha, comandada pelo prefeito Tiago Rocha (PL), vai gastar mais de R$ 3 milhões com a festa da cidade, incluindo cachês de artistas nacionais, regionais e com a estrutura do megaevento.
Ele também afirmou, com base em pesquisas de shows em outras localidades do país, que há “fortes indícios de superfaturamento” nas contratações de Bell Marques e Leo Santana, além de “gastos excessivos” no evento.

OS CACHÊS DOS ARTISTAS NACIONAIS

A maior remuneração prevista é para o cantor de axé Bell Marques, que vai receber R$ 550 mil para se apresentar no dia 10. No dia seguinte (11), o também baiano Leo Santana vai embolsar R$ 500 mil pelo seu espetáculo, o segundo mais caro da festa.
O cantor de forró Raí Saia Rodada, do Nordeste, vai encerrar as comemorações no dia 12 de maio com um show que vai custar R$ 380 mil à prefeitura do Noroeste do Espírito Santo.
A abertura foi a mais “barata”. A cantora gospel Bruna Karla, no dia 9, cobrou R$ 150 mil para se apresentar na área de eventos da Cooabriel, local de todos os quatro shows de artistas nacionais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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